Это четвертая страна СНГ, в которой представлена площадка

Как сообщают российские СМИ, на маркетплейсе Ozon теперь можно заказывать товары из Армении – ранее компания официально начала работу в этой стране. В пресс-службе Ozon заявили, что запуск логистической инфраструктуры в Армении позволит продавцам выйти на рынки России и еще двух стран СНГ, в которых маркетплейс уже представлен. При этом заказывать товары в Армению также уже можно.

реклама

В настоящий момент на территории страны заработал логистический центр площадью около двух тысяч квадратных метров. Помимо этого, доступны пункты приема и распределения посылок СДЭК в крупнейших городах Армении – с этой транспортной компанией у маркетплейса заключено партнерское соглашение. В дальнейшем же инфраструктура Ozon продолжит развиваться, что ускорит доставку посылок. Из крупных российских маркетплейсов Ozon является старейшим, и, хотя по обороту он уступает Wildberries, не попадал в такое количество скандалов, как последний. Также, по оценкам экспертов и пользователей, на Ozon меньше контрафактной продукции, обилие которой является значительной проблемой для любого крупного маркетплейса.