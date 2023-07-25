По мнению ведомства, для разблокировки нет оснований

Как сообщают российские СМИ, представитель Роскомнадзора, комментируя ситуацию с переименованием социальной сети Twitter в X, заявил, что оснований для снятия с площадки блокировки пока нет. Здесь стоит напомнить, что Илон Маск решил не только использовать для соцсети новое название, но и отказаться от узнаваемого логотипа с синей птицей – как это скажется на посещаемости и финансовых показателях проекта, пока остается только предполагать.

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Действия Маска после приобретения Twitter вызывают у значительной части экспертов и пользователей справедливые сомнения и часто подвергаются критике. Принимая резкие решения, предприниматель может потерять большую часть аудитории социальной сети, и, следовательно, обесценить свои вложения. Особенно на фоне открытия его коллегой и конкурентом, Марком Цукербергом, похожей на X/Twitter соцсети Threads, которая, впрочем, пока тоже не пользуется большой популярностью – поначалу, на волне хайпа, она «взлетела», но интерес аудитории стал быстро угасать. Что же касается блокировки Twitter – в РФ заблокировано множество сайтов, включая некоторые крупные западные соцсети. Начиная примерно с 2011 года Рунет начал цензурироваться, причем с каждым годом – все активнее.