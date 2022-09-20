Долгожданные новинки анонсированы, цена, как и ожидалось, кусается

Nvidia только что представила первые три видеокарты серии GeForce RTX 4000, основанные на совершенно новой архитектуре Ada Lovelace и произведенные по техпроцессу TSMC N4. Nvidia выпустит три флагманские видеокарты в ближайшие два месяца, новые видеокарты среднего класса и графические процессоры для ноутбуков не будут доступны до января.

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Новый флагман GeForce RTX 4090 опирается на графический процессор с 16 384 процессорами CUDA ядрами, который достигает вычислительной мощности 83 терафлопс, что более чем вдвое превышает производительность предыдущей модели, а энергопотребление составляет 450 Вт, наравне с GeForce RTX 3090 Ti. Производительность трассировки лучей увеличена до 191 TFLOP, что в 2,8 раза больше, чем у предыдущей модели.









Усовершенствованные тензорные ядра даже достигают производительности 1,32 петафлопса, что означает, что алгоритмы машинного обучения могут выполняться в пять раз быстрее, чем раньше. Среди прочего, это включает DLSS 3.0, который предназначен для четырехкратного увеличения частоты кадров в играх за счет рендеринга игры с более низким разрешением, а затем масштабирования ее до исходного разрешения с помощью ИИ.

Утверждается, что новая архитектура обеспечивает повышение эффективности «до» 100% в связи с более продвинутым техпроцессом TSMC 4 нм. Согласно пресс-релизу Nvidia, GeForce RTX 4090 должна предоставить более 100 кадров в секунду в разрешении 4K в большинстве игр.

Покупатели должны быть осторожны с GeForce RTX 4080, потому что два варианта видеокарты отличаются гораздо больше, чем просто графической памятью. Модель с 16 ГБ видеопамяти GDDR6X имеет 9728 процессорных блоков CUDA, в то время как GeForce RTX 4080 с 12 ГБ видеопамяти использует значительно меньший GPU с всего 7680 процессорными блоками CUDA, а это означает, что более дорогая модель будет на 26,7% быстрее с одинаковыми тактовыми частотами.

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