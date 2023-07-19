Евгений Пригожин дал интервью журналистам из панафриканского канала Afrique Media

Накануне основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин дал интервью панафриканскому каналу Afrique Media, где ответил на вопросы журналистов: будет ли компания "Вагнер" продолжать работу в Африканских странах и действительно ли Евгений Викторович продаёт часть своих африканских активов, в частности по добыче полезных ископаемых.

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"Да, действительно, часть активов я продал, для того чтобы погасить определённое количество долгов, образовавшихся на сегодняшний день. Безусловно, мы продолжаем работать во всех тех странах, где начинали и ведем сейчас работу", - заявил Евгений Викторович.

"Мы полностью открыты к дальнейшему сотрудничеству и развитию. То есть, если где-то потребуется помощь ЧВК Вагнер для борьбы с бандформирования и террористами, или для того, чтобы защитить интересы народов этих стран - мы готовы немедленно приступить к выполнению этих задач", - добавил бизнесмен.

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null Единственное важное условие для прихода ЧВК "Вагнер" на защиту народов Африки - чтобы присутствие компании не противоречило интересам Российской Федерации. Можно сделать выводы, что слухи об уходе компании "Вагнер" из Африки - не соответствуют реальности.