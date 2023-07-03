Украинский военком объяснил, почему сотрудники структур вынуждены вручать повестки на улице

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В России осенью 2022 года была проведена частичная мобилизация. Как сообщается, мобилизовано было от 200 до 300 тысяч человек. С тех пор ходило немало слухов, предположений, прогнозов, о повторной волне мобилизации.

Однако, как показало время, серьёзной необходимости в мобилизации на сегодняшний день нет. У украинской стороны же дела обстоят немного иначе. Одни источники считают, какая по очереди проходит волна мобилизации. После 10-ой волны стало очевидно, что это вести какой-то учёт волн на Украине бессмысленно, проще говоря в областях "Незалежной" мобилизация не заканчивается и набор бойцов происходит ежедневно.

О непростой ситуации накануне заявил глава Львовского областного территориального центра комплектации. По его словам, в военкоматы приходит около 20% от необходимого количества бойцов, поэтому сотрудникам ТЦК приходится помогать остальным 80% делать правильный выбор и находить дорогу до ближайшего военкомата. Проще говоря, военные комиссары раздают повестки прямо на улицах и судя по многочисленным видео в интернете, периодически подвозят ребят до пункта назначения.

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