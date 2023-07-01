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Как уже все знают, следующей ступенью в "лестнице эскалации" являются американские многофункциональные лёгкие истребители F-16 Fighting Falcon. Разговоры о скорых поставках, о подготовке пилотов, о целой коалиции стран экспортёров F-16 идут уже не первый месяц. В ВСУ даже делали прогнозы, сколько конкретно авиации потребуется на первом этапе. Украинские чиновники из Министерства Обороны регулярно намекали на скорые поставки западной авиации.
Однако, на последнем своём выступлении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент времени кроме разговоров, об истребителях, ничего и нет. Нет конкретной даты поставок самолётов, даже нет графика тренировочных миссий. Ранее ряд стран заверили, о своей готовности обучать украинских пилотов, но по факту с тех пор никаких сподвижек не случилось. Судя по всему коалиция стран так и заморозилась "на низком старте".
"Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают — мне неизвестно" - заявил Владимир Зеленский.
Некоторые украинские чиновники считают отсутствие поставок западной авиации, одной из главных причин - почему контрнаступление затянулось.