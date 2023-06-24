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За последние сутки Частная Военная Компания "Вагнер" пересекла границы Ростовской области и заняла все военные объекты. Как сообщается, боеспособность Вооруженных Сил РФ при этом не пострадала, авиация отрабатывает по позициям ВСУ в штатном режиме. Власти региона добавляют, что перебоев с поставками всего необходимого в зону СВО тоже не предвидится. Обстановка в самом городе спокойная, но на улицах много техники: БТР, Танки, бронированные машины, военные грузовики и другие.
Также Евгений Пригожин сообщал, что во время продвижения колонны ЧВК "Вагнер", в воздух были подняты 3 вертолёта: 2 аппарата МИ-8 и 1 МИ-35. Заявляется, что экипажи бортов живы. После открытия огня по бойцам компании, летательные аппараты были сбиты. В сеть уже просочились кадры с уничтоженной вертушкой, упавшей в воронежской области.
В Москве и Московской области был введён режим контртеррористической операции(КТО).