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Байден назвал Си Цзиньпина диктатором спустя сутки после визита Блинкена
Китайское Министерство Иностранных дел назвало данное высказывание крайне абсурдным и крайне безответственным
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  Накануне в Пекине прошла встреча между государственным секретарём США Энтони Блинкеном и генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином. Данная встреча должна была позитивно сказаться на американо-китайских отношениях.

  В ходе встречи американская сторона сообщила, что США не желают портить отношения с КНР из-за острова Тайвань и однозначно против его независимости. В свою очередь китайский лидер заверил, что "Поднебесная" не будет поставлять в Россию оружие и выступает за взаимное уважение и искренность в межгосударственных отношениях, так как от Китая и США зависит стабильность всего мира и конфликт между странами мог бы привести к катастрофе.

  Однако, менее чем через сутки действующий президент Джо Байден в своём очередном выступлении назвал лидера КНР диктатором.

  «Причина, по которой Си Цзиньпин очень огорчился, когда я сбил этот аэростат со шпионским оборудованием на два товарных вагона, заключалась в том, что он не знал, что аэростат там находился. Это большой позор для диктаторов, когда они не знают, что происходит», - заявил Джо Байден.

  Это заявление вызвало жесткую реакцию в Китае. В МИД КНР назвали данные заявления абсурдными и безответственным и считают, что такие выражения являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией.

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  Минувшая встреча Блинкена с Си Цзиньпином по итогу оказалась бессмысленной, разве только Блинкен успел передать привет Джо Байдену от китайского лидера.

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#россия #сша #китай #политика #си цзиньпин #блинкен #дипломатия #джо байдейн #диктатор
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