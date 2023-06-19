Противник выбит из окраин населённого пункта, а в сети появились кадры боёв за село

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По итогам за 19 июня подразделениям Вооруженных Сил России удалось выбить украинскую группировку из посёлка Пятихатки на Запорожском направлении. Противник покинул окраины населённого пункта под натиском 19-ой дивизии ВС РФ.

В данный момент времени Пятихатки вновь находятся в серой зоне. Бойцы 429-го полка выбили силы противника с высоты западнее посёлка, после чего подразделения ВСУ находящиеся в Пятихатках оказались в полукольце и вынужден был оставить свои позиции. Как сообщают наши воины, населённый пункт на данный момент нашими войсками не контролируется.

В сети появилось видео от украинской стороны, где по группировке ВСУ, находящейся в одном из домов посёлка, прилетает снаряд из российского танка.

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Вокруг посёлка до сих пор идут бои, по противнику работает артиллерия. 19- дивизия, Владикавказский полк, ВДВ, батальон Судоплатова и другие подразделения продолжают контратаковать и занимать близлежащие высоты.