Нередкость, что военная техника отправляемая западными странами приходит в нерабочем состоянии

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Журналистам издания New York Times удалось выяснить, как обстоят дела с поставками оружия на Украину от членов Североатлантического Альянса. Как оказалось, часть оплаченных Киевом контрактов на оружие, остались неисполненны.

По заявлению одного из источников, с февраля 2022 года, оказались нередки случаи, когда Киев оплачивал поставки того или иного оружия, но в итоге получал экземпляры нуждающиеся в капитальном ремонте, либо непригодные к восстановлению, или же вовсе оружие не доходило до Украины, но при этом деньги уже освоены поставщиками. Сообщается, что неисполненных контрактов собралось более чем на 800 миллионов долларов, это только тех которые не дошли до получателя. Ещё большие масштабы с оружием, которое пришло в плачевном состоянии.

Разрекламированные "подарки" от союзников, в виде снятых с вооружения образцов техники. Показательным примером в статье приводится поставка 33 самоходных гаубиц из Италии. Годами ранее боевые машины были выведены из эксплуатации, но Киев решил всё же запросить данную технику. Вдобавок Украина заплатила 19.8 миллиона долларов американской компании Ultra Defense Corporation для ремонта итальянских самоходок. По итогу, после американского поставщика услуг машины дошли до Киева в таком же плачевном состоянии, и были непригодны к эксплуатации.

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С начала Российской Специальной Военной Операции на оружие Киеву выделялось больше 150 миллиардов долларов.