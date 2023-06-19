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Израиль отказался передавать свои танки Merkava Украине
Об этом министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил главе Пентагона Ллойду Остину
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  Как сообщает израильское издание "Axios", министр обороны Израиля Йоав Галант заявил главе Пентагона Ллойду Остину, что страна не будет поставлять Украине летальное оружие.

  Ранее издание "Walla" получило информацию, что Соединённые Штаты Америки надавили на Израиль, чтобы тот согласился продать свои основные боевые танки Merkava MK-2 и MK-3 Польше, а затем разрешить реэкспорт данных машин на Украину. Согласно источникам, речь шла о поставке двухсот единиц военной техники. Однако, Израиль как мы теперь знаем, подобную схему не одобрил.

  И тут есть две причины помимо политических взглядов самого израильского народа и правительства. В первую очередь, как показал опыт использования украинской армией немецких танков Leopard-2, любая техника горит на поле боя, но перед отправкой данных машин на передовую, немецкие кошки были распиарены как оружие, которое изменит ход боевых действий. По итогу фото и видеозаписи с горящими танками Leopard-2 наделали больше инфошума, чем рекламные акции Киева с леопардовыми платьями и костюмами. Безусловно танки Leopard-2 хороши с технической точки зрения, но украинская кампания подпортила имидж данных боевых машин как грозного несокрушимого оружия. Вряд ли Израилю хочется такой же участи своим Merkava.

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  Во-вторых, танки Merkava действительно считаются одними из самых лучших танков на планете. Произведением искусства считается его защита самого экипажа: специальная бронекапсула защитит личный состав практически при любых попаданиях. Однако, данные боевые машины были разработаны для эксплуатации в условиях пустыни и при ведении боевых действий в других климатических условиях у танка попросту начнут всплывать проблемы по ходовой части.

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#россия #украина #сша #сво #всу #специальная военная операция #танки #израиль #merkava
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