Белгородскую область всё активнее поддерживают другие регионы России. Вместе мы всё преодолеем

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Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать Белгородскую область из миномётов, гаубиц и другой дальнобойной техники. Также враг использует беспилотники различного образца, от простейших БПЛА сбрасывающих взрывные устройства, до дронов-камикадзе.

Однако, судя по всему интенсивность обстрелов за последние дни сократилась в несколько раз. Если ранее на Шебекинский городской округ обрушивалось до 800 снарядов в сутки, за 9 июня в этом же районе зафиксировано 82 удара артиллерии. В других населенных пунктах региона также наблюдается спад активности ВСУ. Является ли это результатом качественной работы Министерства Обороны, или же смены приоритетов у украинского командования, пока не уточнялось.

Губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале поблагодарил глав регионов, оказывающих всевозможную помощь Белгородской области.

"49 человек из Шебекинского округа вчера отправились в Тульскую область. Помимо Тульской, Пензенская и Липецкая области уже приняли более 700 жителей из Шебекинского округа. Вчера, например, губернатор Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области, встретился с нашими жителями. Посмотрел, как они устроились, и я очень благодарен лично ему и всем губернаторам, которые откликнулись на нашу беду и принимают наши семьи, принимают наших детей. Мы получаем грузы гуманитарной помощи практически из всех регионов Российской Федерации. Сегодня мы уже получили и разгрузили 79 фур – это более двухсот тонн груза. Сегодня пункты выдачи гуманитарной помощи работают, но завтра-послезавтра нам нужно рассортировать и развезти, чтобы все жители эвакуированных городов и сел имели возможность вне зависимости от того места, где проживают, получить все группы товаров, которые находятся в нашем распоряжении." - заявил Губернатор Гладков.

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