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Американский аналитический центр Institute for the Study of War занимающийся своей деятельностью с 2007 года, дал оценку последствиям разрушений на Каховской гидроэлектростанции. Согласно их оценке, в результате подъёма уровня воды серьёзно пострадали российские оборонительные позиции, расположенные на восточном берегу реки Днепр.
Вода попросту затопила все сооружения и укрепления. Российские войска вынуждены теперь обустраиваться согласно новым обстоятельствам. Помимо затраченного времени, Вооруженные Силы РФ потеряли часть своего провианта, оборудования и боеприпасов, все склады с оружием и снарядами находившиеся у берегов до событий на плотине оказались под водой. Также стихия уничтожила все минные поля, подготовленные российской армией для обороны в период украинского контрнаступления. В совокупности, все эти последствия только усложнят ситуацию для России, так как на решение всех проблем потребуется большое количество времени: передислокация солдат и техники, обустройство новых позиций, подвоз новых боеприпасов и заполнение складов, минирование прибрежной зоны.
Если подводить итоги, разрушение дамбы Институт Изучения Войны приносит России больше проблем, нежели украинской стороне, соответственно и интереса в подрыве ГЭС не было.
Однако, в Польше у посольства России украинские активисты устроили митинг и залили дорогу водой, изображая катастрофу на Каховской ГЭС. Либо организаторы не знают про американский Институт Изучения Войны, либо угрожают затопить Польшу.