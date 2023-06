Согласно данным аналитиков, России потребуется много времени и сил, чтобы устранить все проблемы

реклама

Американский аналитический центр Institute for the Study of War занимающийся своей деятельностью с 2007 года, дал оценку последствиям разрушений на Каховской гидроэлектростанции. Согласно их оценке, в результате подъёма уровня воды серьёзно пострадали российские оборонительные позиции, расположенные на восточном берегу реки Днепр.

Вода попросту затопила все сооружения и укрепления. Российские войска вынуждены теперь обустраиваться согласно новым обстоятельствам. Помимо затраченного времени, Вооруженные Силы РФ потеряли часть своего провианта, оборудования и боеприпасов, все склады с оружием и снарядами находившиеся у берегов до событий на плотине оказались под водой. Также стихия уничтожила все минные поля, подготовленные российской армией для обороны в период украинского контрнаступления. В совокупности, все эти последствия только усложнят ситуацию для России, так как на решение всех проблем потребуется большое количество времени: передислокация солдат и техники, обустройство новых позиций, подвоз новых боеприпасов и заполнение складов, минирование прибрежной зоны.

Если подводить итоги, разрушение дамбы Институт Изучения Войны приносит России больше проблем, нежели украинской стороне, соответственно и интереса в подрыве ГЭС не было.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Однако, в Польше у посольства России украинские активисты устроили митинг и залили дорогу водой, изображая катастрофу на Каховской ГЭС. Либо организаторы не знают про американский Институт Изучения Войны, либо угрожают затопить Польшу.