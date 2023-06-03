Евгений Пригожин ответил на вопрос: планирует ли ЧВК Вагнер защищать Белгородскую область

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что вооруженные силы Украины продолжают обстреливать приграничные города и сёла. По опубликованным данным, за второе июня артиллерия ВСУ нанесла 371 удар по Шебекинскому городскому округу различными снарядами, минами и другими типами боеприпасов, по Белгородскому району зафиксировано 7 прилетов, Валуйский городской округ 18 прилетов, в Волоконовском районе насчитано 77 ударов, на территорию Грайворонского района прилетело 47 снарядов. По всей Белгородской области 16 человек получили ранения и 3 человека погибли.

На вопрос журналистов: планирует ли ЧВК "Вагнер" защищать Белгородскую область? Основатель Частной Военной Компании "Вагнер" ответил следующее.

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"Пока мы все сосредотачиваемся в тыловых зонах. Если Министерство Обороны в ближайшее время не прекратит то, что происходит в Белгородской области, не прекратит тот беспредел который идёт по захвату территорий Российской Федерации, а уже идёт фактически захват этой территории, то безусловно мы придём в Белгородскую область и защитим наш российский народ - всех тех, кто там проживает: русских, дагестанцев, чеченцев, кого угодно, этнических украинцев в том числе. Ожидать приглашения чьего-то и спрашивать можно нам или нет - мы не будем."