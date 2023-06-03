Основатель ЧВК "Вагнер" прокомментировал все события, произошедшие с первого июня

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Накануне в социальных сетях начал разгораться настоящий конфликт между соратниками главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и командирами Частной Военной Компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Сделав небольшую паузу, основатель ЧВК "Вагнер" лично прокомментировал сложившуюся ситуацию.

По словам Евгения Пригожина, все вопросы и проблемы удалось решить уже первого июня, когда собственно и последовала критика в сторону предпринимателя. В ходе телефонного разговора с самим главой Чеченской Республики конфликт был исчерпан.

Как заявляет Пригожин, конфликт между ЧВК "Вагнер" и "Ахматом" был спланирован одной из "Башен Кремля", и это была очень опасная затея, так как разборки между двумя этими структурами могли бы привести к печальным последствиям. Ситуация была накалена до такой степени, что президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину пришлось собрать Совет Безопасности по национальным вопросам.

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Благодаря мудрости лидеров ЧВК "Вагнер" и подразделений "Ахмат", конфликт удалось погасить, а план этой самой "Башни" провалился. При плохом сценарии событий, данный конфликт мог стать началом бессмысленного кровопролития внутри страны.