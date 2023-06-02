По словам губернатора Вячеслава Гладкова, со временем обстрелы становятся всё интенсивнее

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Вооруженные Силы Украины обстреливают населённые пункты в Белгородской области всё с большей интенсивностью. Губернатор Вячеслав Владимирович Гладков сообщает в социальных сетях, что удары из миномётов и артиллерийских установок наносятся по сёлам Нечаевка, Щетиновка, Богун-Городок, Новопетровка, Козинка, Глотово, Рождественка, Мокрая Орловка, Графовка, Репяховка и Вязовое, по городу Шебекино работает артиллерия противника. Также недавно силами противовоздушной обороны были сбиты беспилотные летательные аппараты. По одному Шебекинскому городскому округу украинская сторона выпустила порядка 850 снарядов различных типов и калибра.

Стоит отметить, что огонь ведётся по жилим домам, либо зданиям местной администрации. Никаких военных объектов или стратегической инфраструктуры в данных посёлках не имеется. Более 2,500 мирных жителей были вывезены в пункты временного размещения. Среди пострадавших имеются погибшие и раненые.

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На своих страницах в социальных сетях и мессенджерах Вячеслав Гладков информирует о всех происшествиях на территории области. По его словам, даже в настоящее время обстрелы со стороны Украины не стихают, а с каждым днём становятся всё чаще.