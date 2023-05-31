На снимках можно разглядеть, что часть штаб-квартира ГУР в Киеве имеет следы пожара

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В сеть продолжают просачиваться фотографии штаб-квартиры главного управления разведки министерства обороны Украины, по которой ранее ВКС России нанесли ракетный удар.

После подобных событий в сети начинаются настоящие баталии касательно достоверности подобных инцидентов. Дело в том, что Украина с начала Специальной Военной Операции приняла закон, запрещающий делать какую-либо фото и видеосъёмку с мест происшествий и прилетов, а также любых военных объектов, военной техники, скоплений боеприпасов или даже военнослужащих ВСУ. Причины такого решения вполне понятны, каждый зевака, осуществляющий съёмку на обычный смартфон, может быть корректировщиком или агентом противника. Да и без этого подобные материалы, распространённые в сети, могут навредить общей стратегии информационной войны.



На фото видно, что часть здания обгорела - это подтверждает сам факт прилетов по штаб-квартире ГУР, однако, точных данных касательно результатов ракетных ударов пока нет. Киев пока не даёт комментариев по нанесённому ущербу.

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На днях была совершена атака на Москву. В России минувший налет дронами-камикадзе называют ответными действиями за удары по штабу ГУР в Киеве.