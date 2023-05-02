Среди добытого можно встретить пулемёты Максим, ППШ, ППС, Дегтярева и автоматы Томпсон

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

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Основатель Частной Военной Компании "Вагнер" в ходе своей поездки в Соледар продемонстрировал трофеи, добытые у украинских сил, в результате взятия города. Вооружение, мягко говоря, не из новейших образцов. В деревянных ящиках сложены такие легенды как: пулемёт Максим, пулемёт ППШ, пулемёт ППС, пулемёт Дегтярева, автомат Томпсон.

Всё это добро Евгений Пригожин предлагает обменять на боеприпасы ближнего боя, по 300 тонн в сутки. Бизнесмен при этом предложил выложить данное объявление на торговой площадке Авито.

Если отбросить все шутки, в сегодняшнем обращении основатель ЧВК "Вагнер" сообщил, что в ходе боёв 1 мая, украинские силы были выдавлены ещё на 120 метров по линии Бахмутского фронта, но, к сожалению, порой каждый метр стоит человеческих жизней.

"45,000 метров квадратных захвачено нашими подразделениями. Погибшими 86 человек, бойцов ЧВК "Вагнер". Снарядный голод продолжается и усиливается", - основатель компании Евгений Пригожин.

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Ранее бизнесмен уже заявлял, что в условиях поставок полного объёма необходимых артиллерийских боеприпасов, потери в подразделениях сократились бы в 5 раз, а процесс взятие города ускорился.