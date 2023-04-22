В скором времени майнеры на видеокартах будут вынуждены покинуть сеть KHeavyHash

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Один из англоязычных YouTube-блогеров в ходе своего онлайн стрима, провёл первый реальный обзор нового ASIC-майнера, работающего на алгоритме KHeavyHash(Монета KASPA). Модель устройства IceRiver KS2, с заявленной мощностью в 2 TH/s .





Во время тестирования данной железной коробки, хешрейт держался в диапазоне от 1.6 до 1.8 TH/s, результат немного уступает своим заявленным показателям, однако, даже полученные цифры впечатляют. Если верить подсчетам майнинг-калькулятора и взять среднее значение хешрейта в 1.7 TH/s, то выходит, что одна такая коробка приносит свыше 700 долларов в сутки, или же 21 тысячи в месяц, без учета расходов на электроэнергию. Честно говоря, в такие высокие показатели доходности верится с трудом, тем более при заявленной цене в 30,000 долларов. Выходит, что такой стальной ящик может окупиться менее чем за два месяца.

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С настолько производительным оборудованием в сети KHeavyHash, у майнеров на видеокартах попросту нет шансов конкурировать долгое время. Скорее всего в ближайшее время сложность Kaspa вырастет до такого уровня, что видеокарты больше не будут использоваться для майнинга этой криптовалюты. Есть шанс увидеть новую волну "Миграции майнеров" и очередное снижение цен на видеоадаптеры.