По словам бизнесмена, данное вложение будет более оправданным, нежели огромные затраты на свои прокси-силы в Африканском регионе

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Основатель Частной Военной Компании "Вагнер" - Евгений Пригожин написал открытое письмо, адресованное Государственному секретарю Соединённых Штатов Америки - Энтони Блинкену.

В своём обращении, бизнесмен предлагает властям США и Франции, вложиться в ЧВК "Вагнер", для поддержания стабильности и безопасности на Африканском Континенте, вместе того чтобы тратить огромные деньги, на свои некие прокси-силы, базирующиеся там же.

За долгие годы пребывания в Африке, американцы и французы так и не сделали регион безопасным. В свою очередь подразделения "Вагнер" сумели не только обезопасить все регионы, на которых они присутствуют, но и заручиться искренней любовью и уважением местного населения.

Евгений Викторович предложил профинансировать новый проект "Вагнер. Безопасная Африка"(Wagner. Safe Africa) WSA, и стать одним из инвесторов в будущее, а затем, после завершения работы на Африканском Континенте, заняться безопасностью и в других уголках земного шара. Начать можно будет с Американского Континента, назвать проект "Вагнер. Безопасная Америка"(Wagner. Safe America) WSA-2, затем уже и "Safe Asia", "Safe Australia", "Safe Antarctica".

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Данное письмо Евгений Пригожин опубликовал в ответ на заявление Энтони Блинкена, что ЧВК "Вагнер" дестабилизирует ситуацию в Африке и провоцирует насилие.