В Грузии новая волна протестов, вышедшие на улицы требуют референдума по отозванному законопроекту "Об иноагентах" и наказать причастных к минувшим беспорядкам

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В Грузии по сей день продолжаются протестные движение. Напомним, немногим ранее граждане Грузии вышли на улицы с требованиями отозвать законопроект, обязывающий различные средства массовой информации регистрировать свои доходы, поступающие из зарубежья и указывать свой статус "иностранного агента", в случае если поступающие из других страны средства, превышают 20% от общих поступлений.

У какой-то части населения данный законопроект сразу же был ассоциирован с российским аналогичным законом "Об иноагентах". В какой-то момент начались шествия с флагами Евросоюза и Украины. Постепенно протест начал перетекать в уличные беспорядки. Правоохранительные органы сумели удержать ситуацию под контролем, и толпу протестующих удалось разогнать. Позже законопроект всё же отозвали, но толпа на улице пошла дальше, и потребовала полной отставки действующего правительства.





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И вот сегодня в Грузии проходит обратное движение. На улицу вышли граждане Грузии с требованиями назначить референдум, по вопросу введения законопроекта "Об иноагентах", которому так яростно воспротивились прозападные силы. Также новая волна протестующих потребовала жёстко наказать причастных к минувшим беспорядкам на улицах и бросавших коктейли Молотова в правоохранителей. В сети появилось видео, на котором протестанты сжигают флаги Евросоюза.