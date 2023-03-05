Основатель ЧВК Вагнер поделился своим мнением, по поводу желаний некоторых, о скорейшем заключении очередных Минских Соглашений

реклама

С начала Специальной Военной Операции прошло уже больше года, за этот период в России запустились процессы адаптации, под новую реальность, как внутри страны, так и во внешнем. Продолжается наращивание и отечественного военно-промышленного комплекса, разрабатываются новые виды вооружения, сооружаются заводы под производство тех же дронов.

В Европе, в свою очередь, также начинают готовиться к долгой войне. Проекты для расширения ВПК рассчитываются на годы вперёд. Как стало например известно, что немецкий производитель вооружения и военной техники "Rainmetall" готов возвести на территории Незалежной свой завод, по производству новейших танков "Panther".

Несмотря на очевидность того, что вы чё стороны конфликта готовятся к долгой войне, у многие всё же теплится надежда завершить Специальную Военную Операцию здесь и сейчас, хоть на каких условиях. Однако, Евгений Пригожин поделился на этот счёт своими мыслями.

«Безусловно, спецоперация может закончиться хоть завтра, если пойти по стандартному бюрократическому пути. Можно отвести все те линии, на которых сейчас находятся наши войска. Нарисовать их желательно жирной полосой, чтобы потом не ловить плюс-минус километр. На этом зафиксировать российскую границу, поставить на ней пограничников. Далее поблагодарить высшее военное руководство за великолепные результаты по демилитаризации и денацификации Украины, провести парад на Красной площади, вручить новые ордена с новыми профилями, отправить войска на учения «Чукотка-2023», а ЧВК «Вагнер» — на учения «Колыма-2023», и дальше радоваться. Другое дело, как долго продлится эта радость.

Я абсолютно уверен, что Украина при помощи блока НАТО пойдет прорывать эти «красные линии» и возвращать те территории, которые принадлежали ей до 2014 года, а может с бонусом. И в этом нет никаких сомнений. Тогда, вероятнее всего, опять начнется… Но это будет уже совсем другая история.

Нравится ли мне эта новая история? Нет, не нравится. Она может оказаться еще более трагичной и кровопролитной, чем первая. Поэтому бороться за Россию нужно здесь и сейчас».

Как-то ранее Владимир Владимирович уже признал, что если бы Россия не теряла все эти годы, надеюсь на добросовестность западных партнёров и выполнение всеми сторонами Минских Соглашений, и начала СВО в первые годы гражданской войны на Украине, таких жертв удалось бы избежать. На тот момент НАТО ещё не успело подготовить Украину к войне, армия Украины не была так сильна, об этом собственно и сообщила Меркель в своём признании. Также само население Незалежной ещё не впитало в таком объёме пропаганду киевских властей.

По мнению основателя Группы Вагнера, при недоведении начатого до конца, мы можем повторить ту же ошибку, которую допустили в прошлом десятилетии.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде