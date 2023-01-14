Позитивные новости последней недели подтолкнули все рынки вверх, но наиболее существенно это отразилось на криптовалютном рынке

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Последние два месяца криптовалютный рынок находился в неком упадке, обрушившись с 21,480 до 15,500 долларов в течении нескольких суток в начале ноября, Bitcoin не мог похвастаться какими либо признаками скорого роста. Впав в рыночный штиль, цена не поднималась даже близко к 20 тысячам долларов.

Однако, за последние сутки первая криптовалюта мало того, что пробила отметку в 20 тысяч долларов, так сразу же взяла высоту в 21,290 USD за 1 монету BTC. Но что вызывало столь бурной рост? В первую очередь позитива на рынок подлили отчёты Федеральной Резервной Системы США, в которых закрепились успехи в борьбе с инфляцией. Это говорит о том, что жёсткая политика Джерома Пауэлла приносит свои плоды, и уже не за горами то время, когда ФРС перейдёт к смягчению процентных ставок. Также свой вклад привнесла Поднебесная, власти Китая заявили, что окажут при необходимости финансовую поддержку своим компаниям, эта новость также взбодрила инвесторов. А на последок, толчком вверх стали отчёты крупнейших американских компаний, в которых фактические показатели оказались выше прогнозируемых.





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Однозначно, первая рабочая неделя 2023 года оказалась весьма позитивной, но посмотрим, хватит ли этого "топлива" для дальнейшего роста криптовалют, либо нас ждёт очередной негатив, который отправит Bitcoin обратно, ниже 20 тысяч долларов.