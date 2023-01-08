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Британский научно-популярный журнал - New Scientist сообщил, что в феврале 2023 года нас ждёт первый в истории судебный процесс, на котором интересы подсудимого будет защищать Искусственный Интеллект.
Как пафосно бы это не звучало, не стоит ждать как человекоподобный робот будет ходить по залу суда и впечатлять присяжных заседателей, всё намного проще. В далеком 2015 году организация по защите прав потребителей "DoNotPay" разработали приложение, представляющее из себя банального чат-бота, который мог помочь в простеньких вопросах. На сайте приложения написано "Боритесь с корпорациями, побеждайте бюрократию и судитесь с кем угодно одним нажатием кнопки". Уже в 2020 году компания расширила возможности своего приложения внедрив в него алгоритм обучающегося Искусственного Интеллекта, что вывело "Карманного адвоката" на совершенно новый уровень.
Для эксперимента выбрали максимально легкое судебное разбирательство, на котором не решается судьба человека, на кону незначительный денежный штраф. Во время слушания у ответчика будет смартфон с приложением "DoNotPay" и наушник в ухе. Во время слушания ИИ будет подсказывать подсудимому ответы на приводимые аргументы. В случае вынесения решения против ответчика, разработчик приложения готов оплатить любые штрафы и сборы. В случае победы, компания докажет, что у этого проекта есть большой потенциал.
«Мы пытаемся свести к минимуму нашу юридическую ответственность», — сказал Браудер NewScientist. «И это нехорошо, если это на самом деле искажает факты и слишком манипулирует». По итогу Браудер хотел бы, сделать приложение достаточно хорошим, чтобы заменить настоящего адвоката, за гораздо меньшую плату.