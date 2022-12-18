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2022 год показал, какое преимущество в войнах даёт технологическое превосходство. Все уже в курсе основных плюсов тех же Himars на фоне российских артиллерийских ракетных комплексов. Подобное вооружение безусловно создают сложности для ВС РФ на полях боя, но многие наверняка даже не слышали о других сражениях, которые происходят ежедневно внутри нас самих.

"Когнитивная война позиционирует разум как поле битвы и спорную область. Его цель - посеять диссонанс, спровоцировать противоречивые нарративы, поляризовать мнения и радикализировать группы. Когнитивная война может мотивировать людей действовать таким образом, который может разрушить или расколоть сплоченное общество. Последующий беспорядок может повлиять на принятие решений, изменить идеологию и породить недоверие между союзниками." взято из сайта nato.int. Когнитивная война - термин который существует не первый год, но слышали о нём лишь немногие.

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Члены Североатлантического Альянса уже давно изучали и разрабатывали такие средства борьбы со своими оппонентами, при которых отпадёт необходимость в проведении военных компаний своими силами. Расколоть общество на разные группы, не важно по каким признакам, национальным, этническим, политическим, территориальным, затем радикализировать эти отдельные группы, и в дальнейшем лишь помочь различными средствами довести эти изменения до ожесточенного конфликта. Ярким примером стали некоторые республики 90-ых годов, именно под националистическими лозунгами они выходили из СССР, к примеру: Украина и Грузия начали продвигать идею, что все эти годы они были под оккупацией, в какой-то момент Чеченская Республика была отдельным государством, но нашлись люди внутри Чечни, которые увидели как регион начал деградировать за три года независимости и запросив помощь у Москвы, начали борьбу с гноем образовавшимся на территории республики.

В 21 веке появилось более поразительно действенное и технологически совершенное оружие - Социальные сети и IT. Именно в этом пространстве происходит борьба за умы. Различные посты, видео, блоги нацелены на то, чтобы вызвать определённые эмоции у целевой аудитории, будь то ненависть, страх, сомнения, депрессия, радость, успокоение, воодушевление, в зависимости от необходимой повестки на сегодняшний день, причем для разных сторон может быть различная информационная повестка от одного и того же источника.

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Если в России на информационном поле боя так и не научились работать, то США и её союзники уже успели отточить навыки в этом деле. К примеру: если вы внимательно следите за новостями со стороны Украины, то там своевременно умеют подкинуть "Бучу", для того, чтобы вызвать к россиянам ненависть своего население и одновременно с этим рассказывают победоносном "Разгроме" Российской Армии украинской артиллерией в этой же самой Буче, это уже для вызова депрессивного состояния у граждан России. Важное в таких атаках вызвать "эмоциональный шок", выбить из рационального мышления. После того, как необходимые эмоции вызваны, и новости отгремели, уже не бывает разницы, были эти события правдой или нет.

Владение популярными социальными сетями, позволяет контролировать фильтрацию информации. У вас всегда под рукой устройство, которое знает где вы находитесь, чем интересуетесь, что покупаете, с кем общаетесь, где работаете, согласно всей этой информации вам будут направлены определённые статьи, YouTube-каналы, блоги.

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Ранее мы разбирали, каким образом Марк Цукерберг отправлял в теневой бан всю информацию, связанную с сыном Байдена во время предвыборной компании, таким же методом для отдельных регионов наоборот продвигается контент, который отвечает повестке дня. Согласно работе INNOVATION HUB, в Когнитивной войне необязательно, но вполне эффективно использование ботов, для распространения информации.

Много лет назад, с приходом интернета и открытием его перспектив, Китай, полностью огородился от иностранных социальных сетей и большинства других ресурсов, заместив их собственными аналогами, уничтожив в зародыше возможность влиять на своих граждан извне.

Теперь вспомните, сколько раз за этот год вы натыкались на различные новости, которые вызывали у вас те или иные эмоции, будь то злость, депрессия или же радость, воодушевление.