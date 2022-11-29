В своём Twitter миллиардер поделился мыслями, касательно свободы слова в Америке

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За последние сутки акции Apple упали на 2.6%, для компании это существенные потери в стоимости, и всё это происходит на фоне острых заявлений от Илона Маска, за последние годы наверно одной из самых влиятельных личностей в медиапространстве. Когда-нибудь он напишет книгу - "Как я ронял Bitcoin" и она станет бестселлером. Но на данный момент он по видимому собирается отстаивать свободу слова в США.

С момента покупки Twitter, гений, миллиардер, плейбой, филантроп успел поувольнять большое количество сотрудников из компании, половину уволил за причастие к цензурированию в социальной сети, другую половину как бездельников. Недавно же он пообещал вернуть удалённую работу ключевым сотрудникам. Успел уже и разблокировать Дональда Трампа, Канье Уэста. Первого ранее заблокировали после штурма Капитолия и риска дальнейшего подстрекательства к насилию, а второго за антисемитизм. И вот с этого стартует и новый скандал.

Как заявил Маск в своём Twitter, компания Apple сокращает свою рекламу в соц. сети, и есть опасения, что техногигант может вовсе удалить Twitter из своего магазина приложений, в связи с разблокировкой Дональда Трампа и других нерукопожатных, по мнению Apple, людей. Однако, Маск не сдаётся, написав, цитата - "Они ненавидят свободу слова в Америке?" Причем судя по всему новый владелец Twitter настроен серьезно, далее он опубликовал: "Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет утрачена даже в Америке, то впереди нас ждет только тирания".

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Будем следить, чем закончится данный скандал.