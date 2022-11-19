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  Ранее мы разбирали то, как много различных проектов расплодилось после 15 сентября 2022 года, когда Виталику Бутерину и его команде удалось перевести свой нашумевший проект на консенсус Proof of Stake без критических проблем. В этот день майнеры на видеокартах лишились существенной прибыли, а в какой-то момент эксплуатация майнинг-оборудования и вовсе приносила лишь убытки.

  Последние 2 месяца криптодобытчики переходили на майнинг новых малоизвестных токенов, надеясь на дальнейший стремительный рост последних. Примером является тот же самый Ethereum Бутерина. В период 2018-2020 года, когда криптовалюта №2 торговалась на уровне 100-200 долларов за монету. Те малочисленные предприниматели, которые продолжали копать до самого 2021 года, могли стать миллионерами с мизерными вложениями.

  Однако, это вовсе не закономерность, и как показывает история: на один Ethereum найдётся сотня различных проектов, которые мало того что разочаруют своих последователей, так еще и ударят их же по кошельку, как минимум в виде неоправданных расходов за электроэнергию. Ярким примером стал проект PINKCHAIN, который начал своё существование с алгоритмом работы Ethash, полюбившимся майнинг-сообществу. Как сообщается на канале одного из русскоязычных майнинг-блогеров, данный проект за последнюю неделю приказал долго жить.

  Одним прекрасным утром команда проекта попросту удалила все свои учетные записи в социальных сетях и мессенджерах, а на официальном сайте PINKCHAIN выведено сообщение, о прекращении поддержки разработчиками. По факту сотни майнеров по всему миру сжигали электроэнергию без какого либо смысла и выгоды. История циклична, ведь при наступлении криптозимы в 2018 году, такая участь ждала сотни других криптовалют того времени, и дожить до наших дней довелось лишь самым стойким. Будет ли и в этот раз тёмная лошадка, которая сделает своё сообщество богатым, мы узнаем только спустя годы.

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