Разбираем как бренды смартфонов сейчас популярны среди отечественных шопоголиков

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До конца распродажи на Aliexpress остались считанные дни, уже 13 ноября можно ожидать повышения цен на торговой площадке, а многие быть может не успели определиться на что поменять свой старенький смартфон. Именно на такой случай мы разобрали одни из самых приобретаемых смартфонов на ноябрь 2022 года, гаджеты на которые стоит обратить внимание.

Наверно наиболее популярной модель за 2022 год стал очередной Pocophone линейки F, Poco F4

В качестве процессора под капотом мощный, хоть и прошлогодний, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 870, это хорошо известный 7-нанометровый камень, который обеспечит плавную работу операционной системы ближайшие несколько лет. Amoled 6.67 дюймовый экран с разрешением FullHD+ и частотой обновления в 120Гц. 64 мегапиксельная камера, скорость зарядки 67W, варианты памяти 6/128 либо 8/256. Слабым местом смартфона являются аккумулятор 4,500 mAh и знаменитый ультразвуковой датчик приближения.

Также немалой популярностью пользуется Смартфон Realme GT Neo 2

За 18 тысяч рублей, можно приобрести вариант модель с тем же флагманским Snapdragon 870, да еще и с памятью 8/256, при этом у Realme нет проблем с датчиком приближения, 5000 mAh аккумулятор, смотрится в общем смартфон привлекательнее. Однако, стоит учитывать, смартфон для китайского рынка, язык русский имеется, при заказе можно выбрать вариант с предустановленными Google сервисами, проблемой для пользователей оператора Теле-2 станет именно отсутствие Band 20, так что имейте в виду. В остальном у смартфона всё на высоком уровне, 65W зарядка, 6.62 Amoled экран, 120 Гц, камера также на 64 мегапикселя, одним словом до 20 тысяч данная модель является фаворитом.

Еще одной интересной моделью стал ZTE Axon 30

Фишкой данного красавца стал 6.92 дюймовый Amoled дисплей, с подэкранной фронтальной камерой, частота обновления экрана тоже доходит до 120 Гц. Axon 30 огорчает лишь своим 4,200 mAh аккумулятором, в остальном смартфон не отстает от своих конкурентов, тот же процессор, 65W зарядка, камера на 64 мегапикселя, в добавок заявлена добротная система охлаждения процессора.

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