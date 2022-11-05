Пока что из танков незалежной поставляются остатки советского наследия и устаревшие машины со всех уголков мира

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На днях в одном из своих интервью бывший советник главы Пентагона - Полковник Дуглас Макгрегор, заявил: К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет.

Если взять во внимание все последние события, которые мы могли наблюдать, это и прибытие американского авианосца George H. W. Bush к берегам Хорватии, и переброска 101-ой воздушно-десантной дивизии «Кричащие орлы» в Румынию, близ границы с Украиной, и наращивание военной помощи для самой незалежной, то возникает ощущение, что вооруженные силы США готовятся к масштабной войне. Но всё же это будет слишком рискованным шагом, переход от прокси-войны к прямому столкновению, ведь такой конфликт может моментально перерасти в обмен ядерными ударами, а при таком раскладе не будет победителей, а вдвойне больнее будет именно Соединенным Штатам Америки.

В свою очередь Украина всё настырнее требует от Германии современнейших основных танков Leopard-2. Посол в Германии - Алексей Макеев, в своём интервью заявил, что уже ведут переговоры по поводу передачи Украине части немецкого танкового парка. Leopard-2 является одним из самых современных и высокотехнологичных боевых машин на сегодняшний день. В зависимости от модификации вес танка составляет от 50 до 66 тонн, 120 мм гладкоствольное орудие, отличная система стабилизации, имеется система фиксирования и сопровождения цели, выслеживание замаскированных единиц техники по тепловому излучению, тепловизоры, приборы ночного видения, по оснащению данные машины обустроены по последнему слову техники.

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Выпущено всего было 3,200 штук, успели поучаствовать эти "коты" пока что в двух конфликтах: Афганистан и Сирия, будет ли передавать свои основные танки Германия, Бундестаг еще не комментировал. Но видя слабость действующего канцлера - Олафа Шольца, такой расклад несложно представить, несмотря на заявления сказанные им ранее, что никаких поставок техники образца НАТО не будет, так как это может быть расценено как присоединение к конфликту.