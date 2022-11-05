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На днях в одном из своих интервью бывший советник главы Пентагона - Полковник Дуглас Макгрегор, заявил: К сожалению, я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на Украину. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому все идет.
Если взять во внимание все последние события, которые мы могли наблюдать, это и прибытие американского авианосца George H. W. Bush к берегам Хорватии, и переброска 101-ой воздушно-десантной дивизии «Кричащие орлы» в Румынию, близ границы с Украиной, и наращивание военной помощи для самой незалежной, то возникает ощущение, что вооруженные силы США готовятся к масштабной войне. Но всё же это будет слишком рискованным шагом, переход от прокси-войны к прямому столкновению, ведь такой конфликт может моментально перерасти в обмен ядерными ударами, а при таком раскладе не будет победителей, а вдвойне больнее будет именно Соединенным Штатам Америки.
В свою очередь Украина всё настырнее требует от Германии современнейших основных танков Leopard-2. Посол в Германии - Алексей Макеев, в своём интервью заявил, что уже ведут переговоры по поводу передачи Украине части немецкого танкового парка. Leopard-2 является одним из самых современных и высокотехнологичных боевых машин на сегодняшний день. В зависимости от модификации вес танка составляет от 50 до 66 тонн, 120 мм гладкоствольное орудие, отличная система стабилизации, имеется система фиксирования и сопровождения цели, выслеживание замаскированных единиц техники по тепловому излучению, тепловизоры, приборы ночного видения, по оснащению данные машины обустроены по последнему слову техники.
Выпущено всего было 3,200 штук, успели поучаствовать эти "коты" пока что в двух конфликтах: Афганистан и Сирия, будет ли передавать свои основные танки Германия, Бундестаг еще не комментировал. Но видя слабость действующего канцлера - Олафа Шольца, такой расклад несложно представить, несмотря на заявления сказанные им ранее, что никаких поставок техники образца НАТО не будет, так как это может быть расценено как присоединение к конфликту.