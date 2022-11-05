А всего было выпущено 20 000 штук Т-62

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Более 30-ти лет прошло с распада Советского Союза, государства, долгие годы наращивающего свою обороноспособность, на руинах которого образовалось 16 государств со своими территориальными вопросами и претензиями. После развала каждой новой державе было оставлено то или иное наследие от коммунистического прошлого, заводы, электростанции, а также оружие, от складов с боеприпасами до ангаров с тяжелой техникой, и так получилось, что на просторах Российской Федерации осталось огромное количество вооружения советских времён.

Одними из таких экземпляров стали средние и основные танки Т-62, принятые на производство с 1962 по 1975 год. За 14 лет было выпущено порядка 20,000 машин, часть из них в дальнейшем экспортировалась в другие страны. За 60 лет эти стальные кони успели поучаствовать в более чем 20-ти конфликтах по всему миру. Однако, многие из этих машин по сей день пылились на складах консервации, в ожидании своего времени. И вот, время для скрежета траков пришло, очередной конфликт на постсоветском пространстве, как бы это печально не было.

Но чем может быть полезна 60-ти летняя техника? Будем реалистами, для борьбы с современными танками, по типу американского Абрамса или немецкого Леопарда, Т-62 безнадёжно устарел. Однако, при использовании её в качестве поддержки пехоты, данный старичок даст большую огневую мощь, нежели БМП или БМД, за счет своей 115 мм гладкоствольной пушки. Также не стоит забывать о более серьёзном бронировании машины. По техническим характеристикам Т-62 уступает более свежим модификациям Т-72, меньшая максимальная скорость, хуже бронирование, само собой разрыв в технологичном плане. Но есть и пара преимуществ, во-первых отсутствие барабана заряжания, казалось бы, какое в этом преимущество, а суть в том, что например Т-64 с механизмом автоматического заряжание имеет слабость в расположении боеукладки

Боеприпасы расположены под башней по кругу, и зачастую попадание в борт корпуса может вызвать подрыв боекомплекта, и тут понятное дело у экипажа нет шансов выжить. В свою очередь у Т-62 без этого самого механизма боеукладка расположена подальше от бортов, что снижает вероятность подрыва БК.

Помимо этого, данных машин на территории страны осталось большое количество, это по сути уже готовые лошадки, которым необходимо лишь укрепить дополнительной системой защиты и внести некоторые правки. На практике это занимает на порядок меньше времени и средств, нежели производить новую боевую машину с нуля.

На данный момент на передовую уже отправляются прошедшие модернизацию Т-62

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Сразу бросаются в глаза, наращивание динамической защиты «Контакт». на башню, лоб и борта танка.