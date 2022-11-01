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Вот и стартовала долгожданная ноябрьская распродажа на торговой площадке Aliexpress, в этой статье мы постараемся разобрать самые привлекательные товары на конец 2022 года. День шопоголика - 11 ноября всегда радовал своими акциями и скидками, этот раз не стал исключением.
Пожалуй начать можно с самого любимого, видеокарты, обойдёмся без JieShuo и Peladn, так как сегодня можно приобрести Asrock AMD Radeon RX 6600 Challenger
За 16,563 рубля вы получаете решение, которое позволит вам играть на высоких настройках в FullHD разрешении, абсолютно в любые игры, 8 гигабайт видеопамяти, само исполнение хоть и бюджетное, но для RX 6600 его хватает с лихвой. Идеальное решение для бюджетной сборки, тем более если вы не доверяете вышеупомянутым брендам, Asrock является дочерней компанией того же Asus, по качеству компания себя хорошо зарекомендовала.
Или же более производительную и перспективную Asus Nvidia RTX 3060 Gaming с 12 гигабайтами видеопамяти
Уж этой любимца игроманов, точно хватит на долгие годы вперёд, отличная система охлаждения, большой запас видеопамяти, более производительная модель, поддержка всех современных технологий позволит играть с трассировкой лучей высокого качества. Помимо этого, отлично подойдёт и для работы с графикой.
Или же мощный 10-ядерный процессор Intel Core i5 12600KF с базовой частотой 3.7 ГГц
С применением купона продавца данное решение можно купить 15 тысяч рублей, если взять во внимание, что товар новый, то покупка выглядит еще заманчивее. Хоть и кажется, что уже вышло новое поколение, однако, мощности этого монстра с 16 потоками хватит еще на много лет.
В очередной раз одним из самых привлекательных смартфонов становится Realme GT Neo 2
За 20 тысяч рублей, мы получаем флагманский Snapdragon 870, солидные 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, 6.62 дюйма дисплей с Amoled матрицей, 65W зарядку, 64 мегапиксельную камеру, с линзой хорошего качества, 5000 mAh аккумулятор.