По ошибке одного из магазинов, копии игры стали доступны для покупки за две недели до старта продаж

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9 ноября планируется старт продаж новой части игры из популярной серии God of War, однако, на просторах интернета уже можно найти видеоролики, на которых авторы проходят новинку - God of War: Ragnarok, демонстрирую ключевые сражения с боссами игры.

Выяснилось что один из магазинов, предположительно в Соединенных Штатах Америки, уже до старта по ошибке продал своим клиентам несколько копий игры, вследствии чего в сеть хлынула масса спойлеров игры. Такие оплошности, как правило влекут за собой проблемы для торговых сетей, нарушивших дату старта продаж, этот инцидент может ударить по продажам игры. В случае попадания копии в руки пиратских сервисов, то нетерпеливые геймеры при возможности поиграть в долгожданное продолжение серии до официального старта продаж, могут воспользоваться этим шансом. Хоть во многих странах с интернет-пиратством и ведётся серьёзная борьба, пользователи всё равно продолжают скачивать различные файлы из подобных сервисов.

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Еще одним разочарованием является фактор "спойлера", многие фанаты серии получает наслаждение от самого сюжета игры, и сравнивают God of War с любимым сериалом, но после того как становятся известны все ключевые сюжетные повороты, покупка игры становится не столь срочной.