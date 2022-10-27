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Zelikman За пост начислено вознаграждение
В Kitbash3D стал доступен для бесплатного скачивания набор Minerva
Набор для Unreal Engine 5, который может быть полезен при создании своего игрового мира, либо в других 3D проектах
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

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  Работа с графикой, видеомонтажом или геймдев с каждым днём становятся всё проще и удобнее, инструменты совершенствуются, всё делается для того, чтобы новичкам в этом деле было влиться в этот удивительный мир, где автор становится настоящим богом в создаваемой им реальности. Ранее мы разбирали новую утилиту для Blender 3.2, позволяющую создавать быстро и легко постройки в вашем проекте. Разбирали также великолепный движок Unreal Engine 5, позволяющий относительно просто воссоздать свой игровой мир, или же 3D мультфильм по типу серии "Любовь, смерть и роботы". 

  В этот раз мы еще более подробно поговорим о последнем. У Epic Games имеется собственная торговая площадка, откуда пользователи скачиваются понравившиеся им модели, инструменты, механики и многое другое. Большая часть этих ресурсов платные, но есть часть доступная для свободного скачивания, всё это работает внутри сервиса. Однако, есть и сторонние сайты, предоставляющие материалы высокого качества авторам, работающим на различных движках и программах. 

  Одним из таких сайтов является KITBASH3D, здесь в основном можно найти готовые сеты из построек, ландшафтов, объектов и деталей интерьера в высоком разрешении. Основная часть контента платная, но периодически проходят различные акции и раздачи, например на данный момент на сайте бесплатно доступен набор Minerva


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В полтора раза подешевела 3080 в Регарде
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

  Вбирающий себя элементы марсианской станции, с космическими кораблями и луноходами и другими элементами. Возможно есть пользователи которым бы такой набор не был лишним в библиотеке инструментов, однако имейте ввиду, занимает весь набор до 15 ГБ дискового пространства. При запуске новых акций и раздач будем делиться с нашими читателями.

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#космос #unreal engine 5 #графика #blender #kitbash #гейдев
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