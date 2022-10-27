Набор для Unreal Engine 5, который может быть полезен при создании своего игрового мира, либо в других 3D проектах

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

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Работа с графикой, видеомонтажом или геймдев с каждым днём становятся всё проще и удобнее, инструменты совершенствуются, всё делается для того, чтобы новичкам в этом деле было влиться в этот удивительный мир, где автор становится настоящим богом в создаваемой им реальности. Ранее мы разбирали новую утилиту для Blender 3.2, позволяющую создавать быстро и легко постройки в вашем проекте. Разбирали также великолепный движок Unreal Engine 5, позволяющий относительно просто воссоздать свой игровой мир, или же 3D мультфильм по типу серии "Любовь, смерть и роботы".

В этот раз мы еще более подробно поговорим о последнем. У Epic Games имеется собственная торговая площадка, откуда пользователи скачиваются понравившиеся им модели, инструменты, механики и многое другое. Большая часть этих ресурсов платные, но есть часть доступная для свободного скачивания, всё это работает внутри сервиса. Однако, есть и сторонние сайты, предоставляющие материалы высокого качества авторам, работающим на различных движках и программах.

Одним из таких сайтов является KITBASH3D, здесь в основном можно найти готовые сеты из построек, ландшафтов, объектов и деталей интерьера в высоком разрешении. Основная часть контента платная, но периодически проходят различные акции и раздачи, например на данный момент на сайте бесплатно доступен набор Minerva





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Вбирающий себя элементы марсианской станции, с космическими кораблями и луноходами и другими элементами. Возможно есть пользователи которым бы такой набор не был лишним в библиотеке инструментов, однако имейте ввиду, занимает весь набор до 15 ГБ дискового пространства. При запуске новых акций и раздач будем делиться с нашими читателями.