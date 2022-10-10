Ответ на разрушение Крымского моста - Начало катастрофы

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"Крым, мост, начало", по истине данная цитата является настоящим символом всего октября 2022 года. Ранее произошла диверсия на Крымском моста, на котором детонировало взрывное устройство в прицепе грузовика. Сразу после подрыва, вышеуказанной цитатой событие прокомментировал в своём Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Уже спустя два дня после повреждения Крымского моста последовали ответные меры, по уничтожению критической инфраструктуры на территории Украины: электростанции, мосты и военные части, обстрелу подверглись: Киевская, Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Сумская, Полтавская и Хмельницкая области. Знал ли советник главы офиса президента о том, начало чего будет диверсия на мосту, неизвестно, но однозначно, эти шаги лишь отметают какие-либо надежды на скорейшее мирное урегулирование конфликта.

Судя по выступлению президента Российской Федерации - Владимира Путина, данные обстрелы будут усиливаться в случае продолжения ведения диверсионной деятельности на территории России. Как мы разбирали в предыдущей статье, посвященной теме Крымского моста, все события происходящие на территории Украины привели к потоку беженцев и терроризму. Неизвестно, повлияет ли данный ход на прекращение диверсионной деятельности внутри России, но СВО по сути может перерасти в настоящую полномасштабную войну между Украиной и Россией, а это может привести к разрыву всех экономических отношений, прекращению работы трубопровода проходящего по Украине, и полному карт-бланшу вооруженным силам с обеих сторон.

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В ближайшее время стоит ожидать, как со своей стороны отреагирует администрация США, уже на завтра запланировано заседание G7, на котором будет обсуждаться происшедшее утром 10-го октября 2022. Очевидно, эскалацию конфликта не избежать.