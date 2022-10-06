Крупнейшие компании производители чипов памяти продолжают сообщать, о сокращении своих производственных мощностей

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Казалось, наконец-то настал момент снижения цен на различную электронику и комплектующие. Окончен майнинг бум, постепенно пришла в себя система транспортировки и поставок, улучшились дела и в сфере полупроводников, но жизнь готовит очередные сюрпризы.

Несмотря на заявлении одной из крупнейших компаний производителей чипов памяти - Micron, о строительстве крупного завода на территории США, в штате Нью-Йорк. Компания идёт на этот шаг, для повышения производственных мощностей, а также усиление технологической безопасности самих Соединенных Штатов, ну и естественно, для участия в программе нового законопроекта, по субсидированию технологических компаний на территории США. Казалось бы, это хорошая новость для конечного пользователя, цены должны снижаться еще стремительнее, однако, будем реалистами. Строительство и запуск производства крупного завода, займёт немалое количество времени.

В этот же момент, представители компании сообщили, что Micron сократит производства DRAM и NAND Flash, что может сказать на тенденции движения цен уже ближайшее время. Вслед за Micron, компания Kioxia заявила о том, что сократит производство флэш-памяти NAND на 30%, это может усугубить ситуацию с ценами на чипы памяти. Есть подозрения на увеличение списка компаний сокращающих свои производственные мощности. В целом, этого стоило ожидать, весь мир ожидает серьезного обрушения экономики.

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Если вы следите за новостями, то наверняка слышали, что ОПЕК+ также сократит добычу нефти, всё это вписывается в картину глобальной катастрофы. Все компании хотят производить ровно столько, сколько у них будут покупать, и покупать дорого.