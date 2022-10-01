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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Отечественные ритейлеры снижают цены на бюджетные модели Nvidia и AMD
Nvidia GeForce RTX 3060 стала дешевле 36 тысяч рублей, а AMD Radeon RX 6600 можно купить за 25,990 рублей
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 45 тр в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

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  Рынок видеокарт продолжает трезветь после бурных полутора лет сверхдоходности в индустрии майнинга. Спустя две недели с момента перехода Ethereum на новый алгоритм работы, у майнеров на видеокартах стабильно плохие показатели прибыли. Не помог даже запуск собственного майнинг пула на крупнейшей криптовалютной бирже Binance, предназначенного для добычи монеты Ethereum PoW(ETHW). Доходность остаётся на уровне либо ниже расходов на электроэнергию.

  Как мы видим, к счастью никакого прогресса у шахтёров нет и не ожидается, а следовательно можем наблюдать и продолжение снижения цен на видеоускорители. В первую очередь это касается вторичного рынка:

  Вот например младшие флагманы от Nvidia в лице GeForce RTX 3080, правда все лишь с 10 гигабайтами видеопамяти, тем не менее, данная модель может обеспечить абсолютно все прихоти любого геймера, максимальные настройки графики, высокое разрешение изображения, множество мониторов одновременно, всё это уже доступно от 40,000 рублей. Помнится в моменте эти же модели были доступны лишь от 150-200 тысяч рублей.

  Если вы считаете приобретение видеокарты без официальной гарантии неприемлемым, то постепенно остывает и нрав отечественных ритейлеров, в прошлый раз мы разбирали снижение цен на флагманские модели, и вот пришло время и бюджетных моделей:

    Хоть исполнение Asus Phoenix имеет всего один кулер, однако, данного охлаждения хватает для видеокарты такого уровня. Сам вентилятор имеет двойную шарикоподшипниковую основу, что делает его действительно долговечным, а под ним мы имеем массивный радиатор. Также данное решение можно назвать идеальным для компактных сборок. Само собой с данной карточкой можно играть в абсолютно любые современные проекты на высоких настройках графики, но увы, в 4К разрешение комфортно поиграть получится не во всех играх.

  Снизились цены и на видеоадаптеры от AMD:

  RX 6600, великолепное решение для FullHD гейминга, которое также позволит играть в любые актуальные игры на высоких настройках с комфортом. Карточка сама по себе очень холодная, небольшое потребление электроэнергии способствует и малому выделению тепла. 

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3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
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3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  Однозначно, лучшие времена для сборки нового ПК уже у порога, а стоит ли еще подождать или брать быка за рога, уже на ваше усмотрение.

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