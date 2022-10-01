Nvidia GeForce RTX 3060 стала дешевле 36 тысяч рублей, а AMD Radeon RX 6600 можно купить за 25,990 рублей

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Рынок видеокарт продолжает трезветь после бурных полутора лет сверхдоходности в индустрии майнинга. Спустя две недели с момента перехода Ethereum на новый алгоритм работы, у майнеров на видеокартах стабильно плохие показатели прибыли. Не помог даже запуск собственного майнинг пула на крупнейшей криптовалютной бирже Binance, предназначенного для добычи монеты Ethereum PoW(ETHW). Доходность остаётся на уровне либо ниже расходов на электроэнергию.

Как мы видим, к счастью никакого прогресса у шахтёров нет и не ожидается, а следовательно можем наблюдать и продолжение снижения цен на видеоускорители. В первую очередь это касается вторичного рынка:

Вот например младшие флагманы от Nvidia в лице GeForce RTX 3080, правда все лишь с 10 гигабайтами видеопамяти, тем не менее, данная модель может обеспечить абсолютно все прихоти любого геймера, максимальные настройки графики, высокое разрешение изображения, множество мониторов одновременно, всё это уже доступно от 40,000 рублей. Помнится в моменте эти же модели были доступны лишь от 150-200 тысяч рублей.

Если вы считаете приобретение видеокарты без официальной гарантии неприемлемым, то постепенно остывает и нрав отечественных ритейлеров, в прошлый раз мы разбирали снижение цен на флагманские модели, и вот пришло время и бюджетных моделей:

Хоть исполнение Asus Phoenix имеет всего один кулер, однако, данного охлаждения хватает для видеокарты такого уровня. Сам вентилятор имеет двойную шарикоподшипниковую основу, что делает его действительно долговечным, а под ним мы имеем массивный радиатор. Также данное решение можно назвать идеальным для компактных сборок. Само собой с данной карточкой можно играть в абсолютно любые современные проекты на высоких настройках графики, но увы, в 4К разрешение комфортно поиграть получится не во всех играх.

Снизились цены и на видеоадаптеры от AMD:

RX 6600, великолепное решение для FullHD гейминга, которое также позволит играть в любые актуальные игры на высоких настройках с комфортом. Карточка сама по себе очень холодная, небольшое потребление электроэнергии способствует и малому выделению тепла.

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Однозначно, лучшие времена для сборки нового ПК уже у порога, а стоит ли еще подождать или брать быка за рога, уже на ваше усмотрение.