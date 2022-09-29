Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Централизованные криптовалютные биржи могут заблокировать пользователей из России
Криптовалютная биржа Binance прокомментировала свою позицию по поводу санкций со стороны Евросоюза
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

реклама

  В Евросоюзе разрабатывается новый пакет санкций против Российской Федерации. Среди них значится полный запрет на работу с россиянами в сфере криптовалютных операций. Хранение на счетах или проведение транзакций могут полечь за собой серьезные проблемы со стороны регуляторов. В первую очередь под удар попадают централизованные биржи.

  Напомним, ранее в одном из первых пакетов санкций мы уже наблюдали подобные требования, многие биржи бойкотировали данные указания, например одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance заблокировала счета лишь клиентов служащих в структурах власти, однако для просты граждан были введены ограничения на максимальное количество средств. Россияне на данный момент могут хранить на счетах средства не более 10 тысяч евро, при превышении данной суммы клиент может только выводить средства на сторонние сервисы или кошельки.

  Как себя поведёт руководство биржи на этот раз, неизвестно, но учитывая, что Binance старалась не идти против регуляторов, выполняя хоть и частично санкционные требования, то в этот раз есть вероятность полного отключения пользователей из Российской Федерации.

  Пока что имеются комментарии от представителя компании:

-Приоритетом Binance всегда была защита пользователей. Говоря о соблюдении требований добавлю, что в нашей команде по обеспечению соблюдения требований на данный момент работает более 500 человек по всему миру, и почти половина из них непосредственно занимается контролем за соблюдением санкций, а также борьбой с отмыванием денег, проверкой имен, KYC-верификацией при регистрации («Знай своего клиента») и мониторингом сети. В случаях, когда существуют значительные различия в правилах и положениях между властями разных стран в вопросе введения санкций, политика Binance нацелена на применение самых высоких и самых эффективных стандартов в этой области.

  На момент написании статьи каких либо прецедентов с блокировкой счетов не наблюдалось. счетов не наблюдалось.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #криптовалюта #россия #европа #binance
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Покупка игровой видеокарты у майнера – за и против
Против РФ введут ещё более суровые санкции – в ЕС запретят ввоз мыла и туалетной бумаги из России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России официально разрешат майнинг – добывать криптовалюты можно будет в нескольких регионах
11
Немецкий сталелитейный гигант Thyssenkrupp переводит производство на "зеленый" водород
7
Россия готовит боевые вертолёты к зимней компании – обновлённый Ка-52М «Аллигатор» стал ещё опаснее
5
Стала известна стоимость ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 в одном из онлайн-магазинов
16
Минобороны РФ: российские беспилотники не удовлетворяют тактико-техническим требованиям
4
Ценники MSI GeForce RTX 4090 GAMING TRIO и GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X обнародованы ритейлером
12
Цены на видеокарты в России падают
45
Первый в мире полностью электрический пригородный самолет совершил свой первый полет
7
Стоимость ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Edition объявлена одним из онлайн-магазинов
8
Какие видеокарты геймеры из РФ покупают чаще всего – 6 игровых моделей по выгодным ценам
12
Ryzen 9 7900X со снятой IHS демонстрирует падение температуры на 20°C
35
NVIDIA рассказывает о требованиях к питанию серии GeForce RTX 40
2
Инженер AMD ускорил CPU Ryzen в Linux на 1390%, а GeForce RTX 4090 не справилась с играми в 8К
4
Материнские платы ASUS на базе чипсета Z790 появились в ассортименте одного из магазинов
7
Процессор Intel Core i9-13900KS получит тактовую частоту 6 ГГц для всех ядер
11
Бета-версия Call of Duty Modern Warfare II стала крупнейшей за всю историю серии
+
Энтузиаст наглядно показал превосходство Ryzen 7 5800X3D над Core i9-13900K в ряде игр
10
Ветераны DICE показали продвинутую разрушаемость в своём новом шутере The Finals
3
Nvidia показала возможности RTX 4090 и DLSS 3 в играх: до 5 раз большая производительность
96
NVIDIA рассказала, какой блок питания понадобится для видеокарты GeForce RTX 4090
6

Популярные статьи

Кто больше всех пострадает из-за выведенных из строя Северных потоков
48
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
512
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
164
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 5
6
Покупка игровой видеокарты у майнера – за и против
32
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
81
Мои впечатления от открытой беты Modern Warfare 2
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
3
Китайский марсоход Zhurong исследует дно древнего океана в бассейне равнины Утопия
+
Графический редактор Krita - свобода и функционал
4

Сейчас обсуждают

Ядрило
19:46
Zystax далбаеб, а что у тебя за муде под носом?
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 5
Светлана Светлана
19:44
А вообще , кто взорвал трубопровод-это проблема более глубокая, чем просто обвинять то же США. Кто взорвал заводы в США по производству СГ, один из которых вообще не подлежит восстановлению, а другие ...
Кто разрушил трубопровод Северный поток-2 и кто виноват в том, что Европа будет мёрзнуть этой зимой
Артём Николаев
19:40
Нет столько разведанных целей одновременно. А если есть, для этого проще пригнать вторую машину. А если надо что-то проутюжить по-тупому, у них есть те же ураганы и смерчи.
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Светлана Светлана
19:40
Ну да, сразу в трёх местах. А не скажите, кто взорвал несколько заводов в США по производству СГ. Один вообще не подлежит восстановлению. Думается мне, что это звенья одной цепи.
Кто разрушил трубопровод Северный поток-2 и кто виноват в том, что Европа будет мёрзнуть этой зимой
Gukar
19:36
Серебряный
Ryzen 9 7900X со снятой IHS демонстрирует падение температуры на 20°C
Евгений Пономарев
19:33
Покуй! Какой то Вася от нехер делать вскрыл Проц, чтобы зафиксировать все ядра на 5.5 при 70 градусах. А этот Вася отдуплил что 70 градусов в 30 градусную домашнюю жару являются "баней"! Понимаю если ...
Известный оверклокер скальпировал Ryzen 9 7900X – 5.5 ГГц на всех ядрах и -20 градусов нагрева
Владислав Белявский
19:32
Нет, так как эта поделка называется как шедевр 2005, но не имеет оттуда только копов
Инсайдер: новая Need for Speed носит подзаголовок Unbound и выйдет в начале декабря
DANYNAFIG
19:27
АМУДЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ :)
Бюджетные матплаты на AM4 (Ryzen 7000) могут иметь проблемы со стабильностью работы PCI-е 5.0 и DDR5
Юлия Григорьева
19:21
А польский уголь, что? Интересуюсь
Кто разрушил трубопровод Северный поток-2 и кто виноват в том, что Европа будет мёрзнуть этой зимой
Майню в долгосрок
19:19
эльпида
Как спасти школьника от игровой зависимости – 5 видеокарт для нормальных геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем