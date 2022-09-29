Криптовалютная биржа Binance прокомментировала свою позицию по поводу санкций со стороны Евросоюза

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В Евросоюзе разрабатывается новый пакет санкций против Российской Федерации. Среди них значится полный запрет на работу с россиянами в сфере криптовалютных операций. Хранение на счетах или проведение транзакций могут полечь за собой серьезные проблемы со стороны регуляторов. В первую очередь под удар попадают централизованные биржи.



Напомним, ранее в одном из первых пакетов санкций мы уже наблюдали подобные требования, многие биржи бойкотировали данные указания, например одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance заблокировала счета лишь клиентов служащих в структурах власти, однако для просты граждан были введены ограничения на максимальное количество средств. Россияне на данный момент могут хранить на счетах средства не более 10 тысяч евро, при превышении данной суммы клиент может только выводить средства на сторонние сервисы или кошельки.



Как себя поведёт руководство биржи на этот раз, неизвестно, но учитывая, что Binance старалась не идти против регуляторов, выполняя хоть и частично санкционные требования, то в этот раз есть вероятность полного отключения пользователей из Российской Федерации.



Пока что имеются комментарии от представителя компании:



-Приоритетом Binance всегда была защита пользователей. Говоря о соблюдении требований добавлю, что в нашей команде по обеспечению соблюдения требований на данный момент работает более 500 человек по всему миру, и почти половина из них непосредственно занимается контролем за соблюдением санкций, а также борьбой с отмыванием денег, проверкой имен, KYC-верификацией при регистрации («Знай своего клиента») и мониторингом сети. В случаях, когда существуют значительные различия в правилах и положениях между властями разных стран в вопросе введения санкций, политика Binance нацелена на применение самых высоких и самых эффективных стандартов в этой области.



На момент написании статьи каких либо прецедентов с блокировкой счетов не наблюдалось. счетов не наблюдалось.