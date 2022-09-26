На видео демонстрируется внешний вид, физическое соотношение с предыдущей линейки и разбирается подробно система охлаждения.

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Наконец после презентации новой линейки RTX 4000 от Nvidia, появляются первые видеоролики демонстрирующие новинки в живую. Одной из первых показала свои продукты компания MSI, а подробно показали MSI GeForce RTX 4090 Suprim X, MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio и MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid.

В сравнении с MSI GeForce RTX 3090 Supreme X новинка получилась раза в полтора толще, радиатор выглядит поистине монструозным, в добавок целых 9 тепловых трубок проходящих через испарительную камеру над самим графическим процессором и отводящих тепло к основному радиатору.

Запитывается этот монстр производительности через 12VHPWR разъём, в комплекте имеется переходник с 4-х 8pin выходов, что неудивительно, учитывая потребление видеокарты до 600 Вт. Также стоит помнить, о заявлении PCI Special Interest Group по поводу ненадежности различных переходник и адаптеров под новый стандарт и рекомендации подготовиться к покупке блока питания с подключениями нового поколения.

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В целом визуально новинки не понёс каких-то существенных изменений помимо увеличения габаритов, всё тот же строгий дизайн, кожух с металлическими накладками с внешней стороны и пластмассовыми вставками, выглядит как автомобиль класса люкс. Будем наблюдать за соотношением цен в отечественной рознице, но однозначно данное исполнение будет являться одним из самых дорогих вариантов.