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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Цены на видеокарты приблизились к рекомендованным в России
Флагманские RTX 3080 вновь опустились до цен, по которым они были представлены для российского рынка
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RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

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  Наконец мы наблюдаем постепенную нормализацию рынка видеокарт. В предыдущей статье мы мельком прошлись по вторичному рынку, где мы могли наблюдать флагманские RTX 3080 в районе 50 тысяч рублей. А что нам предлагают сегодня отечественные ритейлеры? Некоторые модели уже достигли цен, с которыми они вышли на российский рынок в 2020 году. Например, те же RTX 3080 продавались в районе 70-80 тысяч рублей и были на тот момент предметом для спекуляций, мало кто смог приобрести данные модели по такой цене, большая часть флагманов уехала на склады перекупщиков, либо еще не столь знаменитых и немногочисленных майнеров. 

  И вот мы можем наблюдать на прилавках магазинов медленное но уверенное снижение цен на видеоадаптеры этой же серии: Palit Nvidia GeForce RTX 3080 GAMINGPRO 10 ГБ можно приобрести за 73,990 рублей

  Это уже не шумная и горячая турбина, три вентилятора, массивный радиатор, конечно это далеко не самое лучшее исполнение среди всех моделей, разгонный потенциал ниже, чем у Aorus, Strix, Gamerock или Gaming Z trio, но в целом модель неплоха.

  Снизились цены и на карты от красной компании: Gigabyte AMD Radeon RX 6700XT Eagle опустилась до 49 тысяч рублей

  К сожалению данная модель вышла уже в самый разгар майнинг-бума и цена была абсолютно неадекватной. Но учитывая, что данная модель по производительности на уровне RTX 3070, уступая ей в трассировке лучей и DLSS, но имея больший объём видеопамяти, можно сказать что справедливой ценой ей была бы отметка в 40-45 тысяч рублей. Наверняка уже к концу сентября мы сможем увидеть эти цифры.

  Подешевели и бюджетные старички: однокулерная ASUS Nvidia GeForce GTX 1660SUPER 

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3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

  Хоть данный адаптер и позволит играть во все современные игры в разрешении FullHD с приличным FPS, это не та модель которую мы бы рекомендовали для покупки на много лет вперёд. Отсутствие некоторых современных технологий и небольшой объём видеопамяти через какое-то время заставит вас вновь задуматься о покупке более современной видеокарты.

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