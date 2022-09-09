Флагманские RTX 3080 вновь опустились до цен, по которым они были представлены для российского рынка

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Наконец мы наблюдаем постепенную нормализацию рынка видеокарт. В предыдущей статье мы мельком прошлись по вторичному рынку, где мы могли наблюдать флагманские RTX 3080 в районе 50 тысяч рублей. А что нам предлагают сегодня отечественные ритейлеры? Некоторые модели уже достигли цен, с которыми они вышли на российский рынок в 2020 году. Например, те же RTX 3080 продавались в районе 70-80 тысяч рублей и были на тот момент предметом для спекуляций, мало кто смог приобрести данные модели по такой цене, большая часть флагманов уехала на склады перекупщиков, либо еще не столь знаменитых и немногочисленных майнеров.

И вот мы можем наблюдать на прилавках магазинов медленное но уверенное снижение цен на видеоадаптеры этой же серии: Palit Nvidia GeForce RTX 3080 GAMINGPRO 10 ГБ можно приобрести за 73,990 рублей

Это уже не шумная и горячая турбина, три вентилятора, массивный радиатор, конечно это далеко не самое лучшее исполнение среди всех моделей, разгонный потенциал ниже, чем у Aorus, Strix, Gamerock или Gaming Z trio, но в целом модель неплоха.

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К сожалению данная модель вышла уже в самый разгар майнинг-бума и цена была абсолютно неадекватной. Но учитывая, что данная модель по производительности на уровне RTX 3070, уступая ей в трассировке лучей и DLSS, но имея больший объём видеопамяти, можно сказать что справедливой ценой ей была бы отметка в 40-45 тысяч рублей. Наверняка уже к концу сентября мы сможем увидеть эти цифры.

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Хоть данный адаптер и позволит играть во все современные игры в разрешении FullHD с приличным FPS, это не та модель которую мы бы рекомендовали для покупки на много лет вперёд. Отсутствие некоторых современных технологий и небольшой объём видеопамяти через какое-то время заставит вас вновь задуматься о покупке более современной видеокарты.