На вторичном рынке можно встретить огромное количество видеоадаптеров по выгодной цене, мы приближаемся к прекрасным временам на рынке видеокарт

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До перехода сети Ethereum на алгоритм работы Proof of Stake и полного отказа от добычи новых токенов ETH путём майнинга на видеокартах и Asic-машинах осталось меньше недели. А криптошахтёры начинают наперегонки снижать цены в объявлениях на Авито. Команда Ethereum объявила, что несмотря на некоторые ошибки в Blockchain сети, слияние пройдёт по плану, если верить Виталику Бутерину, то оно может быть даже раньше 15 сентября. К счастью ошибки небыли критичными и никак не повлияют на долгожданный переход с PoW алгоритма.

Тем временем на вторичном рынке уже можно найти похожие объявления

Последнее время рынок наводнили видеокарты от вендора Peladn, учитывая, что за вариант RTX 3080 Ti с 12 ГБ видеопамяти просят 55 тысяч рублей, цена достаточно демократична даже с учетом отсутствия гарантии, однако стоит всё же дождаться второй половины сентября. Есть уверенность, что многие шахтёры надеются на незначительное снижение доходности и счастливое продолжение банкета, но потеря ETH как золотой шахты, должно стать катастрофой для добытчиков. Мощность сети Ethereum на данный момент задействует в разы больше видеоускорителей, нежели все другие монеты взятые воедино. Когда 15 числа все эти мощности разлетятся на другие алгоритмы и монеты, в определенный период доходность не поднимется и выше оплаты по счетам за электроэнергию.

Справедливо ради стоит отметить, что история циклична, и скорее всего в будущем мы вновь увидим очередной крипто-бум с его "сопутствующим ущербом", в виде пустых прилавков в магазинах и астрономических цен на вторичке. Однако, не ближайший года, как минимум до конца 2022 мы будем наблюдать за падением рынков. Судя по всему стоит ожидать очередного краха на рынках в этом или в 2023 году, но после кризиса наступает период процветания.

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