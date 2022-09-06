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Хотите ли вы узнать кто такая госпожа удача? Госпожа удача, это судя по всему найденный блок Bitcoin с 6.25 монетами мощностью в 270 TH/s. Если есть люди которые мало знакомы с системой майнинга первой криптовалюты, то общая мощность сети на данный момент времени 224 EH/s. Для полного понимания вот таблица хэшрейтов.
1 KH/s — это 1000 (одна тысяча) хэшей в секунду.
1 MH/s — это 1 000 000 (один миллион) хэшей в секунду.
1 GH/s — это 1 000 000 000 (один миллиард) хэшей в секунду.
1 TH/s — это 1 000 000 000 000 (один триллион) хэшей в секунду.
1 PH/s — это 1 000 000 000 000 000 (один квадриллион) хэшей в секунду.
1 EH/s — это 1 000 000 000 000 000 000 (один квинтиллион) хэшей в секунду.
Шанс поймать новый блок в сети с такой мощностью составляет примерно 0,000001205%, и вот этот шанс был реализован. Если перевести полученные монеты в американский доллар, то сумма получается в районе 127,000 долларов. Справедливости ради, стоит отметить, что это не рекордно малые мощности поймавшие блок в Solo-майнинге,в начале года блоки получили владельцы ферм мощность 86, 116 и 126 TH/s.
Чудо произошло на майнинге пуле CKPool, с общей суммы шахтёр выплатил сервисы 2%.