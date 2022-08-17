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Zelikman За пост начислено вознаграждение
Doom-Трактор, новое устройство в списке игровых консолей
Хакеру удалось взломать трактор компании John Deere и сделать возможным ремонтировать технику без официальный сервисов, и заодно поиграть в Doom
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  Еще одно устройство стало жертвой белых Doom-хакеров, на этот раз Sick Codes удалось запустить классический ретро шутер на тракторе компании John Deere. Этим он доказал, что электроника техники не имеет необходимого программного обеспечения безопасности и заодно весело покрошил орды демонов на экране трактора John Deere 4240. Эта модель работает под управлением Wind River Linux 8, однако на некоторых других моделях установлена Windows CE. Удалось осуществить задуманное сделав джейлбрейк.

  Ранее мы уже наблюдали запуск легендарной игры на киосках самообслуживания McDonald's, умных холодильниках и даже умных лампах от IKEA, теперь сюда можно вписать тракторы и комбайны. Это не совсем просто, требует глубокое знание встроенной электроники и операционных систем. Sick Codes сначала обнаружили, что можно обмануть систему, заставив ее перезагрузиться в другом режиме, который должен быть доступен только авторизованному дилеру. Эта внутренняя система позволяла получить доступ к более чем 1,5 гигабайтам журналов, которые поставщики услуг используют для диагностики проблем с тракторами. После этого хакеру удалось выявить уязвимости в системе, ну и в качестве доказательства удачного взлома устройства был установлен старичок Doom.

  Самое любопытное, что данные тракторы имеют заблокированное ПО, предотвращающее ремонт от сторонних компаний, что собственно позволяет завышать ценник авторизованным центрам на ремонт техники John Deere, усложняя жизнь фермеров необходимостью доставлять каждый раз продукты компании официальным дилерам и сервисным центрам.

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