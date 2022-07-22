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Кажется, что невзаимозаменяемые токены переживают тяжелые времена повсюду, но борьба, с которой они сталкиваются в Китае, связана не столько с апатией и падением цен на криптовалюту, сколько с ошибкой жесткого государственного регулирования. Проверка привела к тому, что технологический гигант Tencent Holdings решил закрыть проект Huanhe, так как он доставляет больше проблем нежели выгоды. Правительство Китая годами вело непрекращающуюся борьбу с криптовалютой, подавляя майнинговые предприятия и объявляя все криптовалютные транзакции незаконными в прошлом году. Столь же смутно оно относится и к NFT, для которых в стране действует несколько правил: они должны быть куплены за юани, а их перепродажа с целью получения прибыли запрещена, хотя для многих людей это является основной целью покупки.

Ограничения, наложенные на рынок перепродажи, подрывают перспективы платформы Tencent Huanhe, которая выпускает цифровые предметы коллекционирования, построенные на блокчейн, сообщает SCMP. Таким образом, компания планирует закрыть его уже сегодня, всего через год после запуска.

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Все NFT в приложении Huanhe на данный момент распроданы, сообщает издание, хотя пользователи все еще имеют возможность посещать выставки дополненной реальности, демонстрируя предметы коллекционирования. Государственное СМИ утверждает, что торговля была остановлена в начале июля в связи с возможной репрессией. Другое издание сообщает, что примерно в то же время маркетплейс разорвал отношения с деловыми партнерами.

Несколько крупных компаний в Китае, в том числе Baidu и JD.com, выпускают NFT в стране, стараясь использовать термин «цифровой предмет коллекционирования», чтобы избежать любой потенциальной связи с криптовалютой. Huanhe - один из крупнейших и самых популярных торговых площадок, хотя продажи с июня замедлились.

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В новостях, связанных с NFT за пределами Китая, разработчик Minecraft Mojang Studios на этой неделе заявил, что невзаимозаменяемые токены и технология блокчейна не будут разрешены в его игре, поскольку они поощряют получение прибыли. В другом месте крупнейший в мире рынок NFT, OpenSea, только что сократил 20% своей рабочей силы, поскольку крипто-зима продолжается. Ничто из этого не обескураживает GameStop, который полностью использует криптографию и NFT.