Опрометчивый поступок Марка Цукерберга, смене бренда компании, в очередной раз выходит для него боком

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Не в первый раз материнская компания Facebook Meta обвиняется в краже своего имени у компании, которая использовала его за годы до ребрендинга гиганта социальных сетей в 2021 году. На этот раз компания по производству инсталляций, зарегистрированная как MetaX LLC, известная как META или Meta .is, является обвинителем и подала иск о нарушении прав на товарный знак, чтобы вернуть имя. Facebook пошел ва-банк в своих планах относительно метавселенной, изменив свое корпоративное название на Meta в октябре прошлого года. Но, похоже, Марк Цукерберг либо не знал, либо ему было все равно, что товарный знак уже используется.

MetaX LLC, компания, чьи иммерсивные инсталляции используют такие технологии, как дополненная и виртуальная реальность появлялись на мероприятиях по типу Coachella, на этой неделе заявила , что намерена судиться с Facebook/Meta. В иске MetaX LLC говорится, что компания была основана в 2010 году и подала заявку на регистрацию товарной марки в 2016 году. Эта заявка была удовлетворена в 2020 году. Поразительно, но компания Facebook проигнорировала федеральные регистрации Meta для знака META, которые прямо идентифицируют услуги, «использующие цифровую, виртуальную и дополненную реальность».

MetaX заявляет, что потратила около восьми месяцев на попытки договориться с Facebook, но безрезультатно, не оставляя другого выбора, кроме подачи в суд. В иске утверждается, что Facebook нарушил фирменный знак META, зарегистрированный на федеральном уровне, по общему закону, а также участвовал в вопиющих актах недобросовестной конкуренции. Также утверждается, что Facebook «раздавил» их бизнес.

В иске говорится, что многочисленные судебные процессы с конфиденциальностью и другие разбирательства, которые преследовали Facebook в течение многих лет, сделали невозможным для двух компаний совместное имя: «...потребители, возможно, ошибочно полагают, что продукты Meta исходят от Facebook и что компания Meta связана с токсичностью, которая уже ассоциируется с Facebook», говорится в заявлении.

MetaX также утверждает, что Facebook был хорошо осведомлен о существовании компании до смены ее названия. Основатель Джастин Дж. Б. Болоньино говорит, что в 2017 году он обменивался электронными письмами со старшими сотрудниками Facebook, что привело к «дальнейшему обсуждению продуктов и услуг Meta, и что компания предложила Meta сотрудничать с Facebook в будущей работе».

В иске говорится, что ответом Facebook на письмо Болоньино, в котором выражается обеспокоенность по поводу ситуации, где социальная сеть может навредить его компании, было указание на то, что они оба предоставляют совершенно разные товары и услуги. MetaX хочет запретить Meta использовать имя Meta. Он также требует неустановленной суммы денежного возмещения ущерба.

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Если история звучит очень знакомо, то это потому, что Мета не в первый раз оказывается в таком положении. В прошлом году мы слышали, что фирма из Аризоны под названием Meta PCs, которая продает ноутбуки, аксессуары и специализированные установки, подала заявку на регистрацию торговой марки Meta в августе 2021 года. Она сообщила Цукербергу, что может купить это имя у компании за 20 миллионов долларов , но, похоже, к общему знаменателю компании не пришли.