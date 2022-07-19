Чтобы избежать проблем при каких-либо потрясениях вокруг Тайваньского острова, Штаты решили вложиться в собственное производство

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Восстановление полупроводниковой промышленности в США потребует не только времени, но и значительных государственных субсидий как для американских, так и для иностранных компаний. Упрощенная версия необходимого закона теперь подлежит первому процедурному голосованию, вероятно, что он будет принят уже на следующей неделе. Тем не менее в законопроекте содержится несколько мелких деталей для компаний, которые присутствуют в Китае или хотят работать там в будущем.

Это будет не первый раз, когда кремниевые гиганты предупреждают об отсутствии государственного финансирования. В прошлом месяце такие компании как TSMC, GlobalWafers и Intel предупредили, что, если Конгресс не выделит 52 миллиарда долларов на финансирование американской полупроводниковой промышленности, они не смогут реализовать свои текущие амбиции. Пока похоже, что Intel будет самым большим бенефициаром новых субсидий, поскольку технически закон о чипах должен в первую очередь поддерживать компании Соединенных Штатов. Тем не менее отраслевые организации, такие как SEMI, в прошлом году выступили за помощь большой полупроводниковой экосистеме, в которую входят несколько иностранных компаний, желающих расширить свое присутствие в США.

В понедельник лидер большинства в Сенате США Чак Шумер объяснил, что Сенат будет голосовать по вопросу о государственных субсидиях для отрасли производства микросхем, рассматривая его как отдельный законопроект. Таким образом, производители микросхем получат 52 миллиарда долларов, а телекоммуникационные компании получат 1,5 миллиарда долларов за развертывание сети 5G.

Ранее это было частью более крупного законопроекта стоимостью 250 миллиардов долларов, известного как Закон США об инновациях и конкуренции. Движимые опасениями, что слишком большая часть мирового производства полупроводников находится на Тайване, правительства стремятся увеличить местные производственные мощности, чтобы снизить риск будущих потрясений, вызванных торговой напряженностью.

Стоит отметить, что новый правительственный стимул для производителей микросхем напечатан мелким шрифтом. С одной стороны, такие компании, как Nvidia, AMD, Qualcomm, Micron, Texas Instruments, NXP Semiconductors, GlobalFoundries, а также поставщики оборудования, такие как ASML и Lam Research, могли бы воспользоваться субсидиями, хотя бы в качестве разового мероприятия. С другой стороны, они должны будут воздерживаться от создания или расширения операций в странах, считающихся для США «недружественными».

Главным среди этих недружественных стран будет Китай, который планирует как можно скорее сократить свою зависимость от импорта полупроводников. Любая компания, которая хочет извлечь средства из пула в 52 миллиарда долларов, не сможет производить в стране чипы с технологическим процессом 28 нм или меньше.

Некоторые представители отрасли считают, что этот порог не имеет смысла, учитывая быстрый темп развития технологических процессов. Samsung недавно начала производить чипы по 3-нм техпроцессу, и ожидается, что TSMC последуют этому примеру в ближайшие месяцы. Intel все еще наверстывает упущенное, но у нее нет официальных планов по строительству передовых фабрик в Китае.

Тем не менее более серьезная проблема Америки заключается в том, что Китай тратит более 155 миллиардов долларов на исследования и разработку передовых технологий производства микросхем. В некоторых областях, таких как производство NAND, китайские компании, такие как YMTC, быстро сокращают разрыв по сравнению с другими гигантами отрасли, такими как Micron и Samsung. Существует риск того, что 52 миллиардов долларов, которые США готовы инвестировать в развитие внутренних мощностей, может оказаться недостаточно.

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Наконец, похоже, что не все производители микросхем довольны Законом о чипах в его нынешнем виде. Эти компании попросили не называть их имен, чтобы избежать потенциальной ответной реакции со стороны промышленности и правительства, но нетрудно догадаться, что они относятся к типу без фабрик.