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Курс доллара опять стал меньше 59 рублей
В очередной раз укрепление рубля вставляет палки в колёса Министерства Финансов, Антон Силуанов заявил, что 50 рублей за доллар - не наша новая реальность
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  После стремительного обвала отечественной валюты за предыдущую неделю до 66 рублей за 1 американский доллар, мы вновь можем наблюдать силу рубля. Сегодня, 12 июля 2022 года, рубль к доллару колеблется на уровне 58 RUB за 1 USD, и это укрепление отечественной валюты происходит на фоне повышения индекса доллара до 109 пунктов, то есть все другие мировые активы, товары, валюты и криптовалюты упали в цене к "американским президентам". Для полного понимания, насколько это серьезно: впервые за 20 лет доллар практически достиг паритета к европейской валюте. Отчасти в этом вина и самой Европы, после ввода огромного количества санкций против Российской Федерации, постепенно экономика еврозоны переходит в рецессию, на рынке ресурсов слишком высоки цены на энергоносители, что приводит к остановке работы некоторых предприятий и сокращению производственных мощностей, а затраты на импорт при этом возрастают.

  Опять-таки, на курс продолжает влиять доминирование экспорта над импортом, небольшие надежды были, что картина изменится с приходом параллельного импорта, но, как мы видим, рубль продолжает крепчать. Любопытно одно: начались ли валютные интервенции со стороны Министерства Финансов РФ или нет? Судя по словам Антона Силуанова в интервью "Ведомостям", данный инструмент пока еще на стадии обсуждения. Если этот козырь пока еще лежит в рукаве, то можно ожидать в дальнейшем возвращение доллара к отметкам выше 70. 

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  На данный момент нам хотя бы известно, ниже каких отметок американская валюта уже не упадёт, отметка в 50 рублей за доллар уже оказалась настолько критичной, что МинФину пришлось принимать срочные меры по ослаблению отечественной валюты. Хотелось бы надеяться, что мы еще достигнем цены в 50 рублей за доллар до введения бюджетного правила. Как оказалось, это было идеальнейшее время для покупок электроники с того же Китая. 

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#рубль #доллар #курс #евро #министерство финансов #силуанов
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