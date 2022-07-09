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О проблемных видеокартах с Aliexpress говорят все больше и больше

Популярный блогер разобрал, какие проблемы зачастую встречаются при покупке видеоадаптеров из Поднебесной
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7
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  Днём ранее мы опубликовали статью, в которой разбиралось, какие комплектующие можно приобрести на китайской торговой площадке. Было два варианта сборки: первый на Ryzen 5 без видеокарты и второй на Xeon с Б/У видеокартой. Выбор остановился на варианте с Ryzen 5 5600G, связано это с рисками, касательно видеокарты из Китая. И один из самых популярных на данный момент YouTube-блогер VIK-off, занимающийся ремонтной тематикой, как раз за пару дней до публикации статьи выпустил видео, в котором разобрал часто встречающиеся проблемы с видеокартами, купленными на Aliexpress.

  По его словам время от времени клиенты присылают видеоускорители с внешним состоянием мало отличимым от совершенно нового продукта: полностью очищенные от пыли, нетронутые заводские пломбы на креплении, родные термопрокладки под радиатором, однако, как выясняется, под самим графическим процессором имеются следы флюса, что может говорить о механическом воздействии, грубо говоря, видеокарта ранее ремонтировалась или же прогревалась. По мнению профессионала, китайские мастера могут скупать вышедшее из строя оборудование, приводить их в чувство путём банального прогрева ГПУ, и протестировав на месте отправлять сразу на рынок и в путь, а как долго такой сюрприз проживёт - неизвестно. 

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  Поделился Виктор своим опытом на примере RTX 3060 Ti, казалось, типичная проблема с памятью Hynix, замена видеопамяти, и видеоадаптер поедет обратно довольному владельцу, но нет, после замены чипов карточка давала те же ошибки, было принято решение заглянуть, что под самим графическим процессором, вот как раз здесь и стало очевидно: видеокарту ранее реанимировали. 

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  Но не стоит рубить с плеча, всё же есть многие магазины на Aliexpress, где можно приобрести действительно качественный товар, без вышеуказанных хитростей жителей Китая. Есть множество примеров подобных покупок с позитивным опытом.

  Зачастую на Ali можно заказать электронику раза в полтора дешевле, чем на российском рынке, но в случае такого товара как видеокарта, риски очень высоки, и всегда нужно быть готовым ко всему.

  Но естественно, спокойнее спится, когда ваша видеокарта находится на официальной гарантии, и ближайшие 3-4 года вам не стоит даже переживать отвал там, Hynix или что-то еще. 

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