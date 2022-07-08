Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Цены на видеокарты растут за счет увеличения доходности майнеров
Курс Bitcoin штурмует 22,000 долларов, а Ethereum превысил 1,200 долларов за токен
анонсы и реклама
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
3070 дешевле 70 тр в Регарде
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
В полтора раза снижена цена RX 6600

реклама

  За последние сутки рынки немного выдохнули, вечером в среду были представлены протоколы июньского заседания ФРС. 8 июля стоит ожидать высокой волатильности по всем рынкам, так как будет опубликован ключевой отчет по рынку труда в США, в момент прошлой публикации подобного отчета Bitcoin хорошенько потрясло, суточное падение составило порядка 9%. На данный момент первая криптовалюта торгуется на уровне 21,600 долларов за монету, но нас больше интересует проект Ethereum, за счёт которого майнеры не оставляют в покое игровые видеокарты, торгуется ETH в диапазоне 1,230 долларов за токен, что в совокупности с укреплением доллара выше 60 рублей за 1 USD вселяет надежду криптодобытчикам на светлое будущее. 

  Таким образом доходность майнеров в моменте выросла до следующих значений:

  Напомним, несколькими днями ранее, 60 MH/s приносило 60 рублей без учета электроэнергии, теперь же 74 рубля, с учётом расходов на электричество чистыми майнер получает 60 рублей, при расчете потребления видеокарты RTX 3060 Ti, на которой мы проводили подсчеты и ранее. 

  Просмотрим сколько стали стоить сами видеоускорители: Palit Nvidia GeForce RTX 3060Ti

  Окупить данную карту майнеры смогут уже за 997 дней беспрерывной работы. Цифры остаются гигантскими, однако отечественные ритейлеры реагируют на подобные отскоки повышением цен.

  Также подорожали модели Palit Nvidia GeForce RTX 3060 до 51,790 рублей

  Ранее любимицу геймеров можно было приобрести за 43,990 рублей, разом цена выросла на 8 тысяч.

  Менее критичное повышение цен прошло среди моделей от красного лагеря: AMD Radeon RX 6800 от Gigabyte подросла всего лишь на 500 рублей. Данная модель ранее стоила 79,990 рублей.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

  Остаётся наблюдать как будут развиваться события дальше, и надеяться на скорейший переход проекта Ethereum на алгоритм работы Proof of Stake, после чего видеокарты должны будут опуститься и ниже рекомендованных, но опять-таки, не стоит возлагать на это больших надежд на этот расклад, слияние откладывается уже не первый год.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #видеокарты #майнинг #radeon #криптовалюты #ethereum #rtx #рынок #pos
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
Лучшие игровые видеокарты лета 2022г – выбираем недорогие модели со скидками в магазинах РФ
Мошенники обманывают криптоинвесторов через комментарии в YouTube
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прощальная распродажа в IKEA запомнится большим скандалом
8
Финальные характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 – до $2000, 90 TFLOP и частота до 3 ГГц
11
На бургерах в сети фастфуда "Вкусно - и точка" обнаружена плесень и останки насекомых
62
Пользователи из РФ массово переходят на пиратскую Windows – продажи ОС Microsoft резко снизились
30
Казахстан может запретить экспорт в Россию санкционных товаров
26
Можно ли в магазинах РФ купить недорогую видеокарту – 5 моделей по выгодным ценам на 6 июля
4
Выбираем оптимальный игровой процессор лета 2022 года – 5 моделей Intel и AMD по правильным ценам
8
Майнеры Биткоина на грани разорения – доходы от добычи ВТС перестали покрывать расходы по кредитам
26
В блокчейне Эфириума Sepolia стартовал переход на PoS – отказ от майнинга на видеокартах близок
13
50 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 от июля 2022 года
3
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
45
Обновление KB5014668, исправляющее ошибку обновления Windows 11, невозможно установить на многие ПК
4
78 рублей за доллар достиг курс на Aliexpress 6 июля
143
Америка защитится от гиперзвуковых ракет России воздушными шарами
10
Смартфон серии Nubia Red Magic 7S на базе Snapdragon 8+ Gen 1 набрал более 1,15 млн баллов в AnTuTu
2
Еще одна тестовая сеть Ethereum мигрировала на Proof of Stake — майнинг Эфира подходит к концу
11
NVIDIA откладывает релиз GeForce RTX 4090 на фоне криптозимы и избытка видеокарт на складах – MLID
30
Флагманские материнские платы на чипсете Intel Z790 получат поддержку SSD с PCIe 5.0
+
Релиз российского смартфона AYYA второго поколения может быть отменен
6
Пользователь Reddit назвал самую обсуждаемую видеокарту на основе упоминаний в интернете
4

Популярные статьи

Эксперимент с Windows 10 PE — загружаемся с флешки, выходим в интернет и играем в игры
39
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра с 80+ FPS (Июль)
52
Лучший из худших: самый мощный APU для FM2+ 2018 года выпуска – AMD A8-7680
83
Главные игры июля 2022 года
23
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
149
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 3
1
Краткий обзор накопителя Kingston A400 2.5"
80
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
66
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 1
+
О самых "самурайских" играх
+

Сейчас обсуждают

Андрей Бердник
07:19
Лучше сообщества, нет нечего более надёжного.
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
Андрей Бердник
07:18
Тут ты заблуждаешься. Я в негодовании, говно - это микрософт с трояными в 3 слоя. В линухе всего того о чём ты говоришь по определению быть не может.
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
Андрей Бердник
07:15
5 (пять) - совершенно верно.
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
Андрей Бердник
07:13
Торвальд - человек мира, по этому ядро линуха опен-сорс, Россия тоже свободная страна. Оч.много отнчественных разработчиков интузиастов, качают этот продукт.
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
&lt;TopUpdate&gt;
07:10
R9 290 это другой чип, от 7970 ставили в r9 280x.
10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
&lt;TopUpdate&gt;
07:09
Главный минус этой карты, это 3гб памяти. Этого очень мало. тот же Days Gone 4гигабайта съедает на изи. А по хорошему ему надо 8гигабайт для максималок. То есть на этой карте играть только на минима...
10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
Андрей Бердник
07:08
Меня уливила цена переобучения! Явно ФейкНьюс
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
Дмитрий
07:08
Дорого для этих видюх.
Лучшие игровые видеокарты лета 2022г – выбираем недорогие модели со скидками в магазинах РФ
Блогер
07:08
Если читать такие новости, которых можно писать по десятку за сутки, майнеры очень странные люди с нежной психикой. Криптовалюта упала на доллар, два, десять, тысячу, десять тысяч - они сразу бегут пр...
Цены на видеокарты растут за счет увеличения доходности майнеров
Дмитрий
07:07
На мое не скромное мнение ниже 40фпс либо средние настройки это уже не карта для игр.
10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем