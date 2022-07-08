Курс Bitcoin штурмует 22,000 долларов, а Ethereum превысил 1,200 долларов за токен

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За последние сутки рынки немного выдохнули, вечером в среду были представлены протоколы июньского заседания ФРС. 8 июля стоит ожидать высокой волатильности по всем рынкам, так как будет опубликован ключевой отчет по рынку труда в США, в момент прошлой публикации подобного отчета Bitcoin хорошенько потрясло, суточное падение составило порядка 9%. На данный момент первая криптовалюта торгуется на уровне 21,600 долларов за монету, но нас больше интересует проект Ethereum, за счёт которого майнеры не оставляют в покое игровые видеокарты, торгуется ETH в диапазоне 1,230 долларов за токен, что в совокупности с укреплением доллара выше 60 рублей за 1 USD вселяет надежду криптодобытчикам на светлое будущее.

Таким образом доходность майнеров в моменте выросла до следующих значений:

Напомним, несколькими днями ранее, 60 MH/s приносило 60 рублей без учета электроэнергии, теперь же 74 рубля, с учётом расходов на электричество чистыми майнер получает 60 рублей, при расчете потребления видеокарты RTX 3060 Ti, на которой мы проводили подсчеты и ранее.

Просмотрим сколько стали стоить сами видеоускорители: Palit Nvidia GeForce RTX 3060Ti

Окупить данную карту майнеры смогут уже за 997 дней беспрерывной работы. Цифры остаются гигантскими, однако отечественные ритейлеры реагируют на подобные отскоки повышением цен.

Также подорожали модели Palit Nvidia GeForce RTX 3060 до 51,790 рублей

Ранее любимицу геймеров можно было приобрести за 43,990 рублей, разом цена выросла на 8 тысяч.

Менее критичное повышение цен прошло среди моделей от красного лагеря: AMD Radeon RX 6800 от Gigabyte подросла всего лишь на 500 рублей. Данная модель ранее стоила 79,990 рублей.

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Остаётся наблюдать как будут развиваться события дальше, и надеяться на скорейший переход проекта Ethereum на алгоритм работы Proof of Stake, после чего видеокарты должны будут опуститься и ниже рекомендованных, но опять-таки, не стоит возлагать на это больших надежд на этот расклад, слияние откладывается уже не первый год.