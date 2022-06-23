Криптовалюту Toncoin теперь можно получить только путём стейкинга

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Изначально проект TON(The Open Network) был детищем братьев Павла и Николая Дуровых, в планы которых входило перевести на данную сеть свой развивающийся мессенджер "Telegram", однако, после того, как основную криптовалюту сети под названием на тот момент "Gram" признали ценной бумагой в ходе судебного процесса против SEC, братьям пришлось отказаться от развития данного процесса. Так же помимо сети под "Telegram", проект должен был стать и децентрализованной платежной системой, развернуть систему виртуальных паспортов, заключение смарт-контрактов и много другое.

В какой-то момент, проект уже казался безнадежно забытым, но спустя небольшой промежуток времени, его подхватило сообщество из разработчиков, победителей публичных блокчейн-конкурсов. В последствии основной токен сети был переименован на "Toncoin". Во второй половине 2021 года разработчики выделили порядка 5 миллиардов монет на специальные 10 адресов, с которых можно было их добыть путём майнинга по аналогии алгоритму Proof of Work. Максимальная стоимость монеты доходила до 5,3 доллара в ноябре 2021 года, на данный момент криптовалюта торгуется на уровне 1,1 доллара. Последние месяцы данная криптовалюта была хорошим дополнением для майнеров, так как могла добываться совместно с Ethereum, но уже 23 июня те самые запасы из 5 миллиардов монет иссякли, теперь получать новые монеты будут только валидаторы сети.

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Сам Дуров отрицает свою причастность к проекту, но в конце 2021 года пожелал успехов команде разработчиков и выразил им свою поддержку. Пока нет никакой подтверждённой информации не верить Павлу на слово.