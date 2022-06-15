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Невозможно определить, до каких отметок будут опускаться курсы криптовалют, однако, то что Bitcoin уже дважды пытался пробиться ниже 20,800 долларов за монету - это факт. Будет ли пробитие этого уровня поддержки, мы выясним в ближайшие дни, после заседания Федеральной Резервной Системы США, на котором будут объявлены следующие шаги по борьбе с инфляцией, в эти самые дни инвесторы различных торговых площадок либо приступят к активным покупкам, либо начнут активней всё распродавать.
Но нас интересует, когда же наконец опустится стоимость на комплектующие, а больше всего на видеокарты, как скоро мы увидим долгожданную распродажу на торговых площадках по типу "Авито". Вот тут то нам куда более интересен курс Ethereum, который дважды уходил ниже 1,100 долларов за токен, тем самым разбивая надежды майнеров на светлое будущее, именно на этом проекте больше всего зарабатывают добытчики на видеокартах, соответственно, от курса данного токена и зависит стоимость видеокарт на рынке. Плюс ко всему, Центральному Банку РФ не удалось поднять курс доллара выше 60 рублей за у.е. никакими манипуляциями, на данный момент USD торгуется на уровне 56 рублей, что так же бьёт по доходам майнеров.
И вот мы наблюдаем постепенное снижение и цен на видеокарты: мощнейшая MSI NVIDIA GeForce RTX 3090TI c одной из самых продвинутых систем охлаждения, в кубе с наилучшей компонентной базой на данный момент, продаётся за 195,990 рублей
Ранее данный экземпляр обходился в 239,990 рублей, снижение разом на 44 тысячи.
Если рассматривать более доступные модели, есть вариант от конкурентов PowerColor AMD Radeon RX 6800 за 79,990 рублей, с 16ГБ видеопамяти и достаточной производительностью, чтобы обеспечить комфорт в играх на годы вперёд, но к сожалению AMD не имеет трассировки лучшей и DLSS
Данную модель, еще недавно можно было приобрести за 89,990 рублей, снижение цены конечно не столь впечатляющее как в случае с 3090Ti, но 10 тысяч тоже неплохо.
Тем времен на авито так же начинается период каскадных распродаж, при желании можно приобрести массу любопытных вариантов.